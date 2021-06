PR: Die SLYRS Bavarian Whisky Distillery setzt auf eigenen Vertrieb

Das „Kind“ ist erwachsen geworden: 22 Jahre nach der Geburt in der Lantenhammer geht die SLYRS Whisky Destillerie auch im Vertrieb eigene Wege und setzt ab Februar 2022 auf ein eigenes Vetriebsteam.

Alle Infos dazu aus der SLYRS Bavarian Whisky Distillery in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Die SLYRS Bavarian Whisky Distillery setzt auf eigenen Vertrieb

Neuhaus, Juni 2021 – Der Vertrag über die vertriebliche Zusammenarbeit zwischen der SLYRS Destillerie GmbH & Co. KG und der Lantenhammer Destillerie GmbH wird zum 31.01.2022 auslaufen.



22 Jahre nach der Geburtsstunde des bayrischen Premium-Whiskys in der Lantenhammer Destillerie und einem steilen Weg nach oben, setzt die SLYRS Whisky Destillerie bei ihrem Erfolgskurs in Zukunft auf ihr eigenes Vertriebsteam.



Nach über 20-jähriger, erfolgreicher Zusammenarbeit auf enger und familiärer Basis trennt man sich nun, um konzentrierter und fokussierter auf die jeweils eigenen Marken und deren individuelle Weiterentwicklung eingehen zu können.



Durch die Neuausrichtung der Vertriebsstrategie wird die Kundenbetreuung im On- und Off-Trade deutschlandweit ab dem 01.02.2022 direkt von der SLYRS Destillerie gesteuert.

Der bayrische Pioniergeist und die hohe Destillationskunst werden national und international weiter wachsen und es erwarten uns spannende Neuprodukte sowie weitere Entwicklungen im Premium-Segment.

By Bahnfrend – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34776925

Über SLYRS:

SLYRS ist der international hoch prämierte Single Malt Whisky aus Bayern, Deutschland. Entstanden aus einer Wette, Heimatliebe, Handwerkskunst und einer großen Portion Leidenschaft leistete die Destillerie 1999 Pionierarbeit und ist heute der Marktführer unter den deutschen Whiskymarken.

Das Endprodukt, welches nur mit reinstem Wasser aus den Alpen sowie bayrischer Gerste hergestellt wird, ist ein waschechter Bayer und das flüssige Gold vom SLYRSee.