PR: LongValley Selection bringt vier neue Abfüllungen auf den Markt – ab Mitte Juli im Handel

Anfang Juni erschienen die ersten Whiskys des neuen unabhängigen Abfüllers LongValley Selection (dahinter stehen Whiskyenthusiasten aus der Destillerie Langatun in der Schweiz) – und schon damals konnten wir darüber berichten, dass das nächste Batch mit vier neuen Abfüllungen bereits in den Startlöchern stand.

Jetzt haben wir aus der Brennerei die Info bekommen, dass die erwarteten vier neuen Bottlings Ende nächster Woche aus Schottland eintreffen und danach an die Händler verteilt werden, sodass sie wohl Mitte Juli erhältlich sein sollten. Alle vier Abfüllungen sind exklusiv für den deutschen Markt vorgesehen.

Hier nochmals Hintergrundinfos zum Abfüller sowie genauere Daten zu den vier Bottlings:

LongValley Selection bringt vier neue Abfüllungen auf den Markt – ab Mitte Juli im Handel

Der Name LongValley stammt aus den Anfängen der Langatun Destillery, welche wiederum ihren geschichtlichen Ursprung im alten Destillerie- und Braugebäude der Familie Baumberger in Langenthal hatte. Langenthal auf Englisch, «LongValley».

Diese Ursprungsstätte, das Destillerie- und Braugebäude aus dem Jahre 1857, findet sich auf dem Markenlabel der neu lancierten «LongValley Selection» wieder.

Mit dem über die Jahre gewonnen Kow How in Sachen Destillation, Degustation, Schärfung der Geschmacksrezeptoren, wurde nun die Neue Marke LongValley in einem weiteren Geschäftsfeld als Independent Bottler (Unabhängiger Abfüller) ins Leben gerufen.

Die drei Whiskyenthusiasten der Firma Langatun, André, Micha und Chris, sind dem goldenen Elixier seit vielen Jahren verfallen. Doch leider sind die schottischen Perlen immer weniger «golden». Dies gab den drei Liebhaberherzen den Anstoss, sich selbst um Flüssigkeit und Fass zu kümmern. Beste gereifte Whiskygrundlagen aus Schottland, werden falls notwendig, in ausgewählten Fässern für eine gewisse Reifezeit zu edelsten Tropfen mit ausgeprägter Geschmacksvielfalt gefinisht. Die eigenen Erfahrungen und Wünsche der Drei Musketiere werden zu vollster Zufriedenheit eingebunden. Hierfür steht das Prädikat «LongValley Selection».

Dies sind die vier neuen Abfüllungen, die ab ca. Mitte Juli für den deutschen und Schweizer Markt erscheinen werden:

Ardmore 2010 Heavily Peated

First Fill Chateau Kefraya Finish (Libanon)

10y.- 50%

Cask No. 804526

260 Bottles for Germany

UVP: 68,90 €

Caol Ila First Fill Chateau Kefraya Finish

13y.- 50%

Cask No. 313205

205 Bottles for Germany

UVP: 109,00 €

Teaninich First Fill Chateauneuf du Pape Finish

14y.- 50%

Cask No. 15

160 Bottles for Germany

UVP: 104,00 €

Tullibardine First Fill Chateauneuf du Pape Finish

14y.- 50%

Cask No. 1

192 Bottles for Germany

UVP: 108,00 €