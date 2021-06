Serge verkostet: Ein Blend und ein Blended Malt im Sommerduett

Die Duos bei Serge Valentin auf Whiskyfun (wir nehmen mal an, dass er der Hitze wegen einfach einen Gang in der Menge der Samples in den Verkostungen zurückschaltet) werden heute mit einem Blended Malt und einem klassischen Blend fortgesetzt. Der reguläre Johnnie Walker Blue Label wird da verkostet (man glaubt es kaum: zum ersten Mal bei Whiskyfun), und von Thompson Brothers ein Blended Malt mit 38 Jahren Reifezeit. Für beide gibt es massig Lob, und für den Blended Malt sogar über 90 Punkte:

Hier die kurze Tabelle mit den Ergebnissen der Verkostung:

Abfüllung Punkte