Es hat schon Tradition, dass Johnnie Walker Blue Label für die Gestaltung der Verpackung und der Flaschen mit bedeutenden zeitgenössischen Künstlern und Kunstdesignern zusammenarbeitet.

Für die neue Ausgabe anlässlich des Mondneujahrs hat man diesmal mit dem Künstler James Jean, der derzeit in Los Angeles lebt, zusammengetan und einen chinesischen Drachen gestaltet. Das Ergebnis ist eine Sonderedition, die es ab 10. Feburar zu kaufen gibt.

Hier weitere Infos dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Johnnie Walker kooperiert mit dem Künstler James Jean anlässlich des Lunar New Years

Das neue Johnnie Walker Blue Label Limited Edition Design wurde von einem der weltweit einflussreichsten Künstler, James Jean, kreiert

Dezember, 2023. Johnnie Walker, die weltweite Nummer eins unter den Scotch Whiskys, kündigt ein neues Design der Johnnie Walker Blue Label Lunar New Year Limited Edition an. Das Design stammt von einem der einflussreichsten Künstler der Welt, dem asiatisch-amerikanischen Künstler James Jean. James Jean wurde in Taipeh geboren, wuchs in New Jersey auf und besuchte die School of Visual Arts in New York.

Das lebendige Design für das Jahr des Drachen zeigt eine innovative und dynamische Interpretation des Tierkreiszeichens 2024, des edlen Holz Drachen. Der Drache, der von vielen als das mächtigste Tier des Tierkreises angesehen wird, ist in der traditionellen asiatischen Kultur ein Symbol für Leben und Kreativität sowie ein Vorbote zukünftigen Wohlstands und spiegelt den unerschütterlichen Optimismus des Johnnie Walker-Mottos „Keep Walking“ wider. In James Jean‘s vielschichtigen Bildern entspringt der immergrüne Holz Drache aus einer üppigen Flora und Fauna und erwacht mit verheißungsvollem Ehrgeiz zum Leben.



James Jean ist bekannt für seine Fähigkeit, mit einem fantasievollen und facettenreichen Ansatz zur Bildgestaltung zu arbeiten. Er verbindet moderne Themen mit ästhetischen Techniken, die von traditionellen chinesischen Rollbildern, japanischen Farbholzschnitten und Porträts der Renaissance inspiriert sind.

Zuletzt hat James Jean eng mit einer Reihe von Hollywood-Regisseuren an Werbeplakaten für mehrere preisgekrönte Filme zusammengearbeitet.

„Mit Johnnie Walker Blue Label Lunar New Year wollten wir einen Drachen kreieren, der sich anders, neu und innovativ anfühlt – mit Respekt vor der Vergangenheit, aber auch mit Optimismus in die Zukunft blickend, so wie Johnnie Walker mit seinem unglaublichen Keep Walking Spirit für Fortschritt steht. Das Jahr des Drachen ist in Asien reich an Symbolik und Tradition. Viele halten den Drachen für das mächtigste Tier des chinesischen Tierkreises, und der Holz Drache fühlte sich aufgrund der natürlichen Elemente, die in meiner Arbeit vorkommen, bemerkenswert nahe an.“ James Jean

Der derzeit in Los Angeles lebende Künstler ließ sich für seine Entwürfe von den zahlreichen Geschmacksschichten inspirieren, die Johnnie Walker Master Blender Emma Walker und ihr Team in den Johnnie Walker Blue Label einbringen – einen Whisky, der aus einigen der seltensten Whiskys aus den Johnnie Walker-Reserven an reifendem Scotch hergestellt wird, darunter einige Fässer aus längst geschlossenen „Geister“-Destillerien.

Ab dem 10. Februar 2024 wird Johnnie Walker Blue Label Lunar New Year zu einem Preis von 239.99€ weltweit über malts.com erhältlich sein.