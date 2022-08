Zu Beginn des Monats stellten wir Ihnen die neue Limited Edition Johnnie Walker Blue Label „Cities of the Future” vor – allerdings in der englischsprachigen Pressemitteilung. Heute erreicht uns Diageos deutschsprachige Pressemitteilung, hier nun alle Details zu Johnnie Walker Blue Label „Cities of the Future”, die ab August 2022 online und im ausgewählten Fachhandel mit einer UVP von je 239,99 € erhältlich ist:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

KEEP WALKING – DIE JOHNNIE WALKER BLUE LABEL LIMITED EDITION REIST IN DIE ZUKUNFT

Diageo launcht die Edition Johnnie Walker Blue Label „Cities of the Future”

30.08.2022 – Dieses Jahr bringt DIAGEO, einer der weltweit größten Hersteller von Premium-Spirituosen, eine ganz besondere, heiß begehrte Limited Edition des Johnnie Walker Blue Label heraus: die „Cities of the Future”-Edition. Diese außergewöhnliche, ab August lieferbare Limited Edition katapultiert Whisky-Liebhaber:innen 200 Jahre in die Zukunft. Gemeinsam mit dem renommierten britischen Digitalkünstler Luke Halls entwirft Johnnie Walker fantastische Zukunftsvisionen, wie einige der berühmtesten Städte im Jahr 2220 aussehen könnten, und bietet den Käufer:innen darüber hinaus eine digitale Erfahrung auf ihrem Smartphone. Eine Edition mit Zukunft, die Begehrlichkeiten bei Fans und Sammler:innen weckt und beim Handel für Mehrumsatz sorgt.

AUS EINER GROSSEN VERGANGENHEIT IN EINE GROSSE ZUKUNFT

Johnnie Walker geht immer einen Schritt weiter. Das zeigt sich in der beeindruckenden über 200-jährigen Reise, die Johnnie Walker bis heute bereits zurückgelegt hat. Mit der diesjährigen Limited Edition des Johnnie Walker Blue Label „Cities of the Future”, die ab August online und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich ist, hält die Marke genau dieses Versprechen und wagt einen gewaltigen Schritt nach vorn: 200 Jahre in die Zukunft. Die Limited Edition besteht aus einer Kollektion von drei beeindruckenden Flaschen-Designs, in die der samtig-weiche und lebhafte Super-Premium-Scotch Johnnie Walker Blue Label abgefüllt wurde. Es sind einzigartige Kunstwerke, welche die Flaschen veredeln und eindrucksvoll drei Zukunftsvisionen von Metropolen im Jahr 2220 veranschaulichen: Berlin, London und eine menschliche Siedlung auf dem Mars. Diese drei utopischen Visionen sind das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem berühmten britischen Digitalkünstler Luke Halls, der mit seinen Zukunftsentwürfen von Berlin und London und dem Leben auf dem Mars die Grenzen der Vorstellungskraft sprengt.

DAS JOHNNIE WALKER MOTTO: KEEP WALKING.

Gemeinsam vorwärts gehen – das zeichnet die Marke Johnnie Walker aus. In ihrer bereits über 200 Jahre währenden Reise ist sie weit gekommen.

Folgt die Menschheit Johnnie Walkers Beispiel und schreitet gemeinsam voran, könnte sie Ähnliches erreichen. So könnte die Zukunft der Menschheit in 200 Jahren so aussehen wie eine von Luke Halls’ utopischen Visionen, die das Flaschendesign dieser exklusiven Johnnie Walker Abfüllung prägen. Ein zusätzlich im Flaschenetikett eingearbeiteter NFC-Chip macht diese bislang ungesehenen Welten außerdem via Smartphone erfahrbar – ein fantastisches digitales Erlebnis, das Käufer:innen in den Bann der Zukunft zieht.

MIT JOHNNIE WALKER ZU DEN „CITIES OF THE FUTURE” REISEN: BERLIN, LONDON, MARS.

Erste Station: der Mars. Das exklusive Flaschendesign zeigt den einstmals unbewohnbaren roten Planeten nun erfüllt mit Leben und Energie. Dank Terraforming wurde aus aus dem unbelebten Ort ein Zuhause für die Menschheit mit geodätischen Kuppeln, an denen nun Erde und Mond vorüberziehen.

Ähnlich spektakulär sind die Darstellungen der Metropolen London und Berlin, die Luke Halls für das 23. Jahrhundert entworfen hat.

Berlins Architektur wird, als führende Stadt in der Batterietechnologie, nun von Großbatterien geprägt, die sich in das moderne geometrische Aussehen integrieren und gleichzeitig die erneuerbaren Energien aus Sonne, Wind und Biomasse speichern. Zwischen Häuserwänden, die zum Anbau von Lebensmitteln dienen, spazieren Einheimische und Besuchende umher – ungestört von Autos.

London hingegen wird gesteuert von Künstlicher Intelligenz. Klassische Architektur trifft dort auf geometrische Wolkenkratzer aus Stahl und Glas. Die ikonischen roten Doppeldecker-Busse werden 2220 zu fliegenden „Peakbussen“, die auf Skyrails durch leuchtende Türme mit grünen Außenflächen und Skyparks rasen – so pulsierend wie der Herzschlag der voranschreitenden Metropole.

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL – EXQUISITER GESCHMACK MIT AUSZEICHNUNG

Der Erfolg des oftmals ausgezeichneten Johnnie Walker Blue Label gründet sich ganz klar auf seinen erlesenen Charakter. So verfügt nur eines von 10.000 Fässern über die hohe Qualität, um den einzigartigen Geschmack aus tiefer Würze, der süßen Flut aus Honig und Vanille, durchzogen von Karamell- und Haselnussaromen, in dunkler Schokolade und dem opulent rauchigen Abgang zu kreieren. Nicht umsonst wurden Johnnie Walker Blue Label im Laufe der Zeit über 60 Auszeichnungen verliehen – allein in den letzten beiden Jahren gewann er unter anderem Silber in der San Francisco Spirits Competition 2021, Gold in der International Wine and Spirits Competition 2021 sowie gleich zweimal hintereinander Gold in der International Spirits Challenge 2021 und 2022.

DIE EXKLUSIVE EDITION FÜR ALLE, DIE DAS BESONDERE LIEBEN

Neben der exklusiven, ausgezeichneten und reichen Geschmackswelt des Johnnie Walker Blue Labels kommen Sammler und Whisky-Fans bei dieser exklusiven Limited Edition somit auch in den Genuss, die atemberaubenden Zukunftsvisionen von Luke Halls zu erkunden. Ein echtes Highlight,das Qualität und Einzigartigkeit in sich vereint und Verbraucher:innen deutlich mehr bietet als ein traditionelles Luxusgeschenk. Schließlich bewegt sich der Trend weg vom bloßen Luxus hin zu Marken, die bei wichtigen Geschenkanlässen mit kulturell relevantem und interessantem Storytelling aufwarten. Dieses Bedürfnis nach relevanten Geschichten erfüllt Johnnie Walker Blue Label „Cities of the Future” -Edition und krönt es mit einem futuristisch-utopischen Design. Besonders Millennials werden sich von Luke Halls‘ Zukunftsvisionen faszinieren lassen und von der digitalen Verlängerung des Erlebnisses per NFC-Chip im Etikett begeistert sein – eine Faszination, die sich auch in den Umsatzzahlen des Handels und E-Commerce zeigen wird.