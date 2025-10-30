Serge verkostet: Sieben Blends und einen Single Malt

Von mau bis schwer ok reicht heute die Bandbreite der Bewertungen verschiedenster Blends in der Verkostung bei Serge Valentin – getoppt wird das alles von einem Single Malt von Gordon & MacPhail, der mit seinen 40 Jahren schon die Besucher auf der Whisky Live Hamburg begeisterte (darunter auch den Verfasser dieser Zeilen).

Das obere und das untere Ende der Bewertungen der Blends in der Verkostung bilden jeweils ein Johnnie Walker Blue Label – und ein Blend aus den 70ern (was wiederum beweist, dass auf Messen ein Besuch beim „Altwarenhändler“ keine schlechte Idee ist)…

Abfüllung Punkte

Ye Auld Toun 12 yo (86 proof, OB, John Gillon & Co., Edward & Edward, Italy, 4/5 quart, 1970s) 88 Dewar’s 8 yo ‚Portuguese Smooth‘ (40%, OB, blended scotch, +/-2025) 78 Woven ‚Hemisphere‘ (51.4%, OB, world blend, +/-2024) 84 Compass Box ‚Brulée Royale‘ (49%, OB, blended Scotch, 2025) 83 Black Bull 18 yo (50%, OB, blended Scotch, +/-2025) 81 Johnnie Walker ‚Blue Label Ice Chalet‘ (43%, OB, blended Scotch, 2024) 88 Johnnie Walker ‚Blue Label Elusive Umami‘ (43%, OB, blended Scotch, 1l, 2023) 72 MacPhail’s 40 yo (46%, Gordon & MacPhail, single malt, +/-2025) 89

Unser Titelbild zeigt den „Sieger“ unter den Blends und das Model und Brand Ambassadorin Priyanka Chopra Jonas.