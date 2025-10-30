Die Destillerie Deanston liegt am Fluss Teith und wurde in einer ehemaligen Baumwollmühle (mill) errichtet – schon wäre das Rätsel um den Namen der neuen, sechsten Abfüllung von Tilo Schnabel unter dem Label Tilo’s Proof gelöst. Dabei handelt es sich um einen zehn Jahre alten Whisky in Fassstärke, der in einem 2nd Fill Oloroso Sherry Hogshead reifen konnte.

Der ab heute erhältliche Tilo’s Proof Small Batch #6 wird nachfolgend in der Aussendung detailliert mit Tasting Notes beschrieben:

TILO’S PROOF Small Batch #6: Ein charakterstarker TEITHMILL überzeugt mit Sherry-Würze und Highland-Charme!

Mit Batch No 6 seiner Reihe TILO’S PROOF präsentiert THE CASKHOUND-Macher Tilo Schnabel einen Whisky, der durch seine harmonische Verbindung von Charakter, Würze und Finesse überzeugt. Der 10-jährige TEITHMILL Highland Malt leuchtet wie flüssiges Herbstlaub und vereint satte Sherry-Tiefe, sanfte Wärme und natürliche Eleganz – ein stimmungsvoller Dram, der die letzten Sonnenstrahlen des Jahres in sich trägt …

Die Small Batches von TILO’S PROOF stehen für handverlesene Whiskys, die teils in kleineren Fassformaten wie Quarter Casks oder Firkins ihr Finish erhalten – oder, als Vollreifung, in einem einzelnen Fass entstehen. Abgefüllt werden sie immer in der besonderen Batch Strength von um die 51 % Vol., für ordentlich Aroma und Tiefe. Dabei gilt wie immer: „Great Taste @ Fair Prices“. Keine Show, kein Blendwerk – einfach ehrlicher Whisky für echte Genießer!

CRAFTED BY THE RIVER. REFINED IN OLOROSO.

Diese neueste Edition der Reihe ist einmal mehr Tilos Spürnase für besondere Tropfen zu verdanken: Ein 10-jähriger TEITHMILL aus der renommierten Highland-Brennerei Deanston am Ufer des Flusses Teith hatte es ihm angetan. Tilo schätzt die Malts von Deanston seit jeher für ihren markanten, malzbetonten Charakter – cremig, vollmundig und von angenehmer Frische.

Unser TEITHMILL reifte vollständig in einem 2nd Fill Oloroso Sherry Hogshead – ein Fass, das dem kräftigen Deanston-Destillat die perfekte Bühne bot, um dessen Tiefe, Würze und feine Fruchtigkeit harmonisch herauszuarbeiten. So entstand ein ausgewogener, charakterstarker Highland Malt mit natürlicher Eleganz und spürbarer Handwerkskunst. Insgesamt wurden 272 Flaschen abgefüllt – purer Whisky-Genuss, ganz im Sinne von TILO’S PROOF.

TILOS’S PROOF – Batch #6: TEITHMILL

Highland Single Malt Scotch Whisky

distilled at Deanston Distillery

10 Jahre alt (2015/2025)

51,8 % ABV Batch Strength

Fully matured in a 2nd Fill Oloroso Sherry Hogshead

Auflage 272 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

Nose: Schon beim Einschenken steigen Noten von frischer Orange und warmen Gewürzen auf – einladend und harmonisch. Dahinter liegen feine, weinige Nuancen, begleitet von einem Hauch Tabakblätter und weicher Vanille. Mit der Zeit zeigen sich süße Anklänge von Erdbeerbowle und Aprikosenkonfitüre, während Rooibos-Tee und Karamell einen sanften, leicht malzigen Grundton schaffen.

Palate: Der Antritt ist knackig, mit viel Kraft und Würze, aber ausgewogen. Die Süße von Trockenfrüchten verbindet sich mit der warmen, leicht scharfen Note von Ingwer-Honig-Bonbons. Dann entfalten sich ein feiner Hauch Chili, karamellisierte Pekannüsse, cremige Dessertnoten à la Crème Catalana und Erdnusskekse. Zum Schluss sorgen Pfirsich-Geleedrops und ein Touch Bitterorange für einen fruchtig-frischen Akzent, der das würzige Rückgrat perfekt ausbalanciert.

Finish: Der Abgang ist mittellang, beginnt weich und wird langsam trockener – dabei angenehm würzig. Aromen von Walnuss, kandierter Orange und dunkler Schokolade hallen nach, untermalt von feinen Kräuternoten und einer dezenten Eichenwürze. Ein sanftes, ehrliches Finish, da möchte man gerne mehr!

Wie alle Abfüllungen von TILO’S PROOF wird auch der TEITHMILL in Batch Strength, naturbelassen und ohne Kühlfiltration präsentiert. Ab Donnerstag, dem 30. Oktober 2025 ist dieser charaktervolle Highland Malt in unserem Shop und bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar.

Ab Donnerstag, dem 30. Oktober 2025 ist dieser charaktervolle Highland Malt in unserem Shop und bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar.