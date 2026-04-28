Streik bei Dewar’s

Eine Umstellung bei der Berechnung des Anspruchs der Urlaubstage führt dazu, dass die Beschäftigten der Abfüllanlage von John Dewar & Sons (zum Bacardi-Konzern gehörend) sich zu Streikmaßnahmen gezwungen sehen. Durch diese Umstellung, so sie Gewerkschaft GMB Scotland, entspreche jetzt ein Urlaubstag nunmehr sieben Stunden und 12 Minuten.

Die Gewerkschaft GMB Scotland führte eine Urabstimmung, an der sich 57 % der Mitglieder beteiligten. Für die Durchführung von Streiks stimmten 80 %, sollte keine Einigung zustande kommen. Zugleich sprachen sich 88 % für Arbeitskampfmaßnahmen aus, die über reine Streiks hinausgehen.

Daniel Reid, Organisator bei der GMB, bezeichnete die Änderungen am Urlaubsanspruch als ungerechtfertigt und einseitig verordnet. Zudem könnten sie dazu führen, dass die Beschäftigten Urlaubsansprüche einbüßen. Er forderte das zum Bacardi-Konzern gehörende Unternehmen auf, die Umsetzung der Änderungen auszusetzen, um Raum für weitere Verhandlungen zu schaffen.

Er erklärte:

“At every stage, our members have engaged constructively with the company on this proposal and accepted the suggested change from days to hours. “What is unacceptable and unfair is suggesting a day’s holiday equals a working day when our members work shifts, when some days are longer than others. “Our members’ holiday entitlement must reflect the reality of their working lives, not what is most convenient for a company spreadsheet. Workers risk losing holidays for no good reason and cannot be asked to accept the unacceptable. “The resounding backing for industrial action to halt these changes is no surprise and we would urge the company to resume constructive dialogue to find another way forward.”

The Spirits Business hat John Dewar & Sons sowie Bacardi um eine Stellungnahme gebeten.