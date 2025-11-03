Ingenieure der Edrington-Destillerien in der Speyside streiken ab nächster Woche

In der Auseinandersetzung um die neuen Dienstpläne der Ingenieure in den Speyside-Destillerien der Edrington Group greifen die Beschäftigten jetzt zum Mittel des Streiks. Die schottische Gewerkschaft GMB ließ Anfang September die Betroffenen entscheiden, ob ein Streik das zu wählenden Mittel sei (wir berichteten). Die Gewerkschaft befragte die zwölfköpfige Belegschaft, und alle sprachen sich für diese Arbeitskampfmaßnahme aus. Die Ingenieure arbeiten in der Macallan Distillery in Craigellachie, der Glenrothes Distillery in Rothes und in Parkmore in Dufftown. Der erste Streik beginnt am kommenden Montag (10. November) und dauert sieben Tage. Insgesamt geplant sind 22 Streiktage im November, Dezember und Januar.

In einem Artikel bei The spirits business wird nochmal deutlicher, wo genau die Schwierigkeiten bei den neuen Dienstplänen der Ingenieure liegen. Die Belegschaft arbeitete zwei Jahre lang auf Vorschlag des Unternehmens in einer Vier-Tage-Woche. Ohne Zustimmung und trotz weit verbreiteter Bedenken, so GMB Scotland, führte das Management eine Fünf-Tage-Woche ein. Durch die Umstellung arbeiten die Ingenieure nun 40 Tage mehr im Jahr ohne zusätzliche Bezahlung. Die Gewerkschaft errechnete außerdem, dass die Umstellung die Rufbereitschaft verdoppelt, die Zulagen der Beschäftigten um £5.000 gekürzt und Ausgaben wie Kinderbetreuung und Reisekosten erhöht hat.

Lesley-Anne MacAskill, Organisatorin der GMB Scotland in den Highlands, sagte:

“Our members are absolutely united in their determination to protect the rota from needless and hugely disruptive change. “The unanimous support for action is only one indication of how badly managers have handled this issue and the determination of workers to find a fairer way forward. “Their willingness to mount sustained industrial action over a period of months is another. “Our members have been ordered to work more days for less money and endure wide-ranging disruption to their lives for no good reason or practical purpose. “If managers are surprised by the overwhelming willingness to take strike action, they shouldn’t be. “Our members have engaged with negotiations, but every one of their constructive suggestions for alternative rotas was summarily rejected. This is a small team of skilled workers critical to the successful operation of these distilleries, and their expert voice should be heard and heeded.”

Ein Sprecher der Edrington Group erklärte: