Whiskyfun: Angus verkostet Macallan und Glen Keith

Je zwei Abfüllungen aus Glen Keith und Macallan hat Angus MacRaild, der wieder einmal die samstägliche Vertretung von Serge auf Whiskyfun übernommen hat, heute im Glas – die Glen Keith sind relativ neu, die Macallan eher nicht und daher höchstens auf Auktionen zu bekommen, falls überhaupt.

Die vier Speysider rangieren zwischen 89 und 91 Punkten – und beweisen damit, dass nicht nur große Namen große Whiskys hervorbringen…

Sehen Sie selbst, wie das in unserer Tabelle zur Verkostung aussieht:

Abfüllung Punkte

Glen Keith 25 yo 1998/2024 (49.7%, Club Qing ‚Happy Loner‘, cask #149567, 1st fill bourbon barrel, 191 bottles) 90 Glen Keith 29 yo 1993/2022 (54.3%, Signatory Vintage for The Whisky Exchange 50th Anniversary, cask #82789, refill hogshead, 236 bottles) 89 Macallan Special Reserve (43%, OB, mid 1980s) 89 Macallan 1950 (43%, OB for Toshikazu Koyanagi, Japan, 1980s) 91

Für das Titelbild haben wir uns für eine Aufnahme aus Glen Keith entschieden.