TTB-Neuheiten: Macallan Carta Nautica 105 Proof

Nach dem Macallan Carta Nautica 43% und dem Macallan Carta Nautica 1987 ist nun eine dritte Abfüllung der Serie in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht: Der Macallan Carta Nautica 105 Proof ist so wie die Version mit 43% alterslos, aber entsprechend dem Namen mit 52,5 % Alkoholstärke abgefüllt.

Der Macallan Carta Nautica 105 Proof stammt aus sherry seasoned American oak casks, bourbon casks und bourbon casks mit einem Finish in sherry seasoned American oak casks. Seine Tasting Notes:

Nase: Süßer Nougat, Vanille und Bienenwabe. Es zeigt sich eine wunderbare Nussigkeit, die an Mandelkrokant erinnert, gefolgt von einem saftigen Zitronenkuchen mit Glasur. Gaumen: Anfänglich reich an Toffee und hellem Zuckersirup, danach gefolgt von einer ausgewogenen Fruchtigkeit von gekochter Birne, grünem Apfel und kandierter Orange. Abgang: Malzkeks, Zitruszeste und eine sanfte Eichenwürze.

Und so sehen die Etiketten aus: