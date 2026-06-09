Neu bei Kirsch Whisky: Edradour mit Sauternes- und Burgundy-Fassreifung, 11 neue James Eadie, 3 neue Signatory und Mars Kasei mit verbesserter Rezeptur

Spät, aber doch (wir können Sie ja nicht ohne diese schmackhaften Aussichten auf neue Whiskys in den Abend entlassen): Kirsch Import fährt heute gleich 17 neue Whiskys für Genießer auf – ein Angebot, dass so ziemlich jeden Geschmack gleich mehrmals treffen sollte. Von Edradour gibt es zwei neue Abfüllungen mit Weinfass-Reifungen, James Eadie hat 11 neue Abfüllungen im Angebot, darunter auch einen alten Grain und tolle weitere Fassstärken aus vielen Regionen, Signatory greift wieder in die dunkle Kiste und bringt drei neue Bottlings, die neben der Sherrytiefe auch interessante weitere Tasting Notes bieten – und wer sich für japanische Blends interessiert, der findet im neuen Mars Kasei eine verfeinerte, weich fruchtige und zart rauchige Rezeptur.

Zu jedem der 17 Whiskys gibt es nicht nur die technischen Daten, sondern auch die Tasting Notes – viel Freude damit!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Trinkstärken für heiße Tage: Edradour mit sommerlichen Small Batches

Bei Edradour weiß man, welche Whiskys zur warmen Jahreszeit passen. Geschützt durch die Grampian Mountains liegt die Brennerei aus Pitlochry im „Regenschatten“. Das sorgt für lange Sommertage und ein trockeneres, sonnigeres Klima als in weiten Teilen Westschottlands.

Für heiße Tage hat Edradour zwei Small Batches in idealer Trinkstärke im Gepäck, gespickt mit sommerlichen Fruchtnoten. Wer es hellfruchtig mag, greift zum Edradour 2016/2026 aus First Fill Sauternes Hogsheads. Die Fässer aus einer renommierten Winzerei im Bordeaux übertragen die Essenz eines der weltweit meistprämierten Süßweine an den Single Malt – mit Honigsüße, reifen Steinfrüchten und zart floraler Komplexität.

Der Edradour 2013/2026 verdankt seinen dunkelfruchtigen Charakter zwölf Jahren in First Fill Burgundy Wine Hogsheads. Mit Pinot Noir vorbelegt, verleihen die Fässer dem Highlander ein Profil aus zarten roten Fruchtnoten, getrockneten Kirschen, einem Hauch von Vanille und einer subtilen Erdigkeit sowie sanfter Würze im langen Finish.

Edradour 2016/2026 – 10 y.o. – 1st Fill Sauternes Casks – Small Batch

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Einladender Honig und sanfte Vanille verschmelzen mit floralen Akzenten und der aromatischen Fülle reifer Steinfrüchte.

Geschmack: Die Textur besticht durch eine cremige Fülle, die von intensiven Marmeladennoten und der feinen Süße sonnengereifter Aprikosen getragen wird.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich anhaltend süß-fruchtig und verabschiedet sich mit einer dezenten, edlen Holzwürze.

Beschreibung

Es gibt Abfüllungen, die sofort eine Geschichte erzählen – dieser Edradour aus dem Jahr 2016 ist ein solches Exemplar, das die Brücke zwischen schottischer Tradition und französischer Weinkultur schlägt. Nach einer Dekade der Reifung präsentiert sich dieser Single Malt als ein flüssiges Zeugnis für die Geduld und Präzision, die in der kleinsten traditionellen Brennerei Schottlands walten.

Tradition aus den Highlands trifft auf Bordeaux-Süße

Im Herzen der Highlands, in der seit 1825 bestehenden Destillerie Edradour, wird Handwerkskunst noch im menschlichen Maßstab gelebt. Dieser Single Malt wurde im Februar 2016 destilliert und reifte volle zehn Jahre lang ausschließlich in First Fill Sauternes Hogsheads. Diese Fässer, die zuvor den kostbaren Süßwein eines renommierten Weinguts aus dem Bordeaux beherbergten, prägen den Charakter des Destillats maßgeblich und verleihen ihm eine aromatische Tiefe, die weit über das Übliche hinausgeht.

Ein Zusammenspiel von Honig und Steinfrüchten

Das blassgoldene Destillat offenbart bereits im Duft eine intensive Honigsüße, die von reifen Steinfrüchten und einer feinen floralen Komplexität getragen wird. Am Gaumen entfaltet sich eine bemerkenswerte Cremigkeit, die an fruchtige Marmelade und süße Aprikosen erinnert. Da der Whisky mit 46 % Vol. ungefiltert abgefüllt wurde, bleibt die volle Textur erhalten und mündet in einen langanhaltenden, süß-fruchtigen Nachklang, der von einer milden Holzgewürzigkeit elegant abgerundet wird.

Ein Small Batch für besondere Genussmomente

Diese limitierte Small-Batch-Abfüllung ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von kräftigem Highland-Charakter und eleganter Weinsüße schätzen. Er präsentiert sich am besten pur bei Zimmertemperatur, um die feinen Nuancen der Sauternes-Reifung vollständig zu erfassen. Da auf jegliche Farbstoffe verzichtet wurde, spiegelt das helle Gold im Glas die reine Interaktion zwischen dem Destillat und dem Holz wider – ein authentisches Erlebnis für Kenner und Entdecker gleichermaßen.

Edradour 2013/2026 – 12 y.o. – 1st Fill Burgundy Wine Casks – Small Batch

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Ein Bouquet aus getrockneten Kirschen und feiner Vanille trifft auf eine subtile, terroirgeprägte Erdigkeit.

Geschmack: Vielschichtige Fruchtnoten von roter Kirsche harmonieren mit einer balancierten Süße und einer sanften, eleganten Würze am Gaumen.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend und nuanciert mit nachklingenden Vanilleakzenten und einer feinen Würze.

Beschreibung

Selten lässt sich der Einfluss einer erstklassigen Fassreifung so direkt im Glas ablesen wie bei diesem Highland Single Malt, der über ein Jahrzehnt in französischer Eiche ruhen durfte. Die Verbindung zwischen schottischer Destillierkunst und dem Terroir des Burgunds schafft hier eine besondere Ausprägung, die weit über das Übliche hinausgeht und die Sinne auf eine Reise durch zwei traditionsreiche Welten einlädt.

Die Verbindung von Highland-Tradition und französischem Terroir

Im Herzen der Highlands, in der geschichtsträchtigen Edradour Distillery, entstand im August 2013 die Basis für diese besondere Abfüllung. Der Single Malt reifte volle zwölf Jahre lang ausschließlich in 1st Fill Burgundy Hogsheads, was ihm eine außergewöhnliche Tiefe und Struktur verleiht. Diese Small-Batch-Edition unterstreicht den Ruf der Brennerei als „Scotland’s Little Gem“, wo handwerkliche Präzision und die sorgsame Auswahl der Pinot-Noir-Fässer Hand in Hand gehen.

Ein Bukett aus roten Früchten und feiner Würze

Das Profil wird maßgeblich durch die Vorbelegung der Weinfässer geprägt, die dem Destillat Noten von delikaten roten Früchten und getrockneten Kirschen verleihen. Am Gaumen entfaltet sich eine harmonische Balance aus feiner Süße, subtiler Vanille und einer charakteristischen Erdigkeit, die an das burgundische Terroir erinnert. Da auf Kühlfiltrierung verzichtet wurde, bewahrt der blassgoldene Whisky seine volle Textur und ein besonders intensives, öliges Mundgefühl.

Zeitlose Eleganz für anspruchsvolle Momente

Dieser Edradour ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, welche das Zusammenspiel von feiner Wein-Aromatik und klassischem Highland-Charakter schätzen. Dank seiner 46 % Vol. bietet er eine ausgewogene Stärke, um pur genossen zu werden, wobei ein Tropfen Wasser die komplexen Fruchtaromen noch weiter öffnen kann. Er ist der ideale Begleiter für besondere Momente, in denen die handwerkliche Qualität eines limitierten Small Batches im Vordergrund steht.

James Eadie liefert (nach): Seltene „Indie Bottlings“ von Cardhu bis Laphroaig

nabhängig abgefüllte Single Malts der Brennereien Cardhu, Dalmore oder Laphroaig gibt’s nicht oft – und besonders selten mit Namensrechten. Für James Eadie? Scheinbar keine Hürde, wie nun insgesamt elf neue Single Casks und Small Batches der aufstrebenden Schotten belegen.

Der Cardhu 2016/2026 dürfte für die meisten Fans unabhängigen Erstkontakt herstellen. In Best Strength und unverfälscht abgefüllt, ist der sanfte Speysider eine echte Rarität. Ähnliches gilt für den Dalmore 2015/2026, der gleich in mehrerer Hinsicht zur Ausnahmeabfüllung wird: bezahlbar und rein aus First Fill Bourbon Barrels, wie kaum ein anderer Whisky der bekannten Destillerie.

Auch dieser eigensinnige Insulaner ist als „Indie Bottling“ unter dem Namen der Brennerei nicht die Regel: Der Laphroaig 2015/2026 reifte zehn Jahre in Refill Barrels.

Sieben weitere Abfüllungen der Reihe „The Distilleries of Great Britain & Ireland“ zeigen sich wie der Aberlour 2014/2026 und der Strathmill 2011/2026 in Sherry-Bestform oder entwickeln wie der Glen Spey 2013/2026 und der Glen Elgin 2011/2026 unter Madeira-Einfluss neue Nuancen.

Im „Malt Whisky Capital“ in Bourbonfässern gereift, ist mit dem Dufftown 2012/2026 ein klassischer Speysider vertreten. Der Inchgower 2007/2026 kombiniert seinen maritimen Charakter mit einem einzelnen Refill Hogshead und auch der Single Grain Cameronbridge 1998/2026 wurde nach 27 Jahren als Single Cask aus dem Likörweinfass abgefüllt.

Wer ein fassstarkes Single Cask sucht, wird schließlich mit dem voluminös in Sherry-Holz veredelten Blair Athol 2007/2026 fündig.

Cardhu 2016/2026 – 9 y.o. – 1st Fill Bourbon Hogsheads – James Eadie

Alkoholgehalt: 52.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

First Fill Bourbon Hogsheads verleihen diesem Cardhu von James Eadie feine Vanille. Entdecken Sie fassstarke Karamellsüße.



Tasting Notes

Aroma: Einladender Honig und weiche Vanille verbinden sich mit der sanften Getreidenote von Malz und einem Akzent von Orange.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine seidige Karamellsüße, die von einer feinen Holznote elegant untermalt wird.

Nachklang: Der Ausklang bleibt langanhaltend präsent und wird von der schmeichelnden Süße feiner Sahnebonbons getragen.

Dalmore 2015/2026 – 10 y.o. – 1st Fill Bourbon Barrels – James Eadie

Alkoholgehalt: 52.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Zehn Jahre in First-Fill-Bourbonfässern prägen diesen James Eadie Dalmore. Erleben Sie feine Vanille in Fassstärke.

Tasting Notes

Aroma: Ein helles Bouquet aus feiner Vanille und Zitrusfrüchten verschmilzt mit der dezenten Präsenz von edlem Holz zu einem klaren, einladenden Aroma.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich die charakteristische Süße der Bourbon-Reifung mit intensiver Vanille, die von lebhaften Zitrusakzenten und einer strukturbetonten Eichenwürze balanciert wird.

Nachklang: Der Abgang zeigt sich langanhaltend und trocken, wobei die würzigen Facetten des Eichenholzes ein markantes und elegantes Finale bilden.

Laphroaig 2015/2026 – 10 y.o. – Refill Barrels – James Eadie

Alkoholgehalt: 52.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Zehn Jahre im Refill Barrel bewahren den puristischen, maritim-torfigen Charakter dieser Islay-Ikone. Entdecken Sie Torf in Reinform.

Tasting Notes

Aroma: Präsent und charakterstark offenbart sich intensiver Torfrauch, der von einer kühlen Meeresnote und feinem Salz getragen wird. Maritime Einflüsse verleihen dem Bouquet eine klare, tiefgründige Struktur.

Geschmack: Kraftvoller Torf trifft am Gaumen auf eine delikate Vanillesüße, die harmonisch in ein maritimes Profil eingebettet ist. Eine prägnante Note von Meersalz verleiht eine ausgewogene Tiefe.

Nachklang: Der Abgang verweilt langanhaltend mit einer trockenen Salzigkeit und einer würzigen Präsenz. Ein nachhallendes Echo von Torfrauch rundet das Erlebnis elegant ab.

Aberlour 2014/2026 – 11 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Butt Finish #378485 – James Eadie

Alkoholgehalt: 52.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Ein First Fill Oloroso-Finish verleiht diesem elfjährigen Aberlour dichte Sherrynoten. Genießen Sie diese komplexe Struktur.

Tasting Notes

Aroma: Konzentrierter Sherry und tiefdunkle Trockenfrüchte verbinden sich mit einer sanften Malznote zu einem dichten Bouquet. Ein dezenter Hauch von Eiche verleiht der Nase zusätzliche Komplexität.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich der Malt mit einer reichen Sherrysüße und der Intensität getrockneter Früchte. Die malzige Basis wird durch die charakterstarke Struktur der europäischen Eiche hervorragend ergänzt.

Nachklang: Das Finale ist langanhaltend und lässt die fruchtigen Sherry-Aromen sowie feine Holznoten harmonisch ausklingen.

Glen Spey 2013/2026 – 12 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Butt Finish #373070 – James Eadie

Alkoholgehalt: 52.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Das Oloroso-Finish verleiht diesem 12-jährigen Glen Spey markante Kakaonoten. Genießen Sie die komplexen Aromen reifer Trockenfrüchte.

Tasting Notes

Aroma: Ein tiefgründiges Bouquet aus klassischem Oloroso-Sherry und dunklen Trockenfrüchten, akzentuiert durch Nuancen von edler Zartbitterschokolade.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine ausgewogene Verbindung von cremigem Toffee und intensiven Fruchtnoten, die von der charaktervollen Struktur des First-Fill-Sherryfasses geprägt wird.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend und hinterlässt eine feine, bittere Note von dunklem Kakao.

Dufftown 2012/2026 – 13 y.o. – 1st Fill Bourbon Barrels – James Eadie

Alkoholgehalt: 52.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Diese 13-jährige Reifung in First Fill Bourbon Barrels verleiht markante Noten von Vanille und Malz. Ein eleganter Whisky für besondere Momente.

Tasting Notes

Aroma: Das Bouquet besticht durch feine Malznoten, die harmonisch mit der warmen Präsenz von Vanille verschmelzen.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine geschmeidige Textur, geprägt von reichem Karamell und eleganter Vanillesüße.

Nachklang: Der Nachklang gestaltet sich langanhaltend und lässt die weichen Vanillearomen sanft ausklingen.

Glen Elgin 2011/2026 – 14 y.o. – Madeira Hogsheads Finish – James Eadie

Alkoholgehalt: 52.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Ein Bual Madeira Finish verleiht diesem Glen Elgin Nuancen von Pfirsich und Waldhonig. Erleben Sie diese goldene Eleganz.

Tasting Notes

Aroma: Ein einladendes Bouquet von saftigem Pfirsich und reifen Beeren verbindet sich harmonisch mit der goldenen Süße von Waldhonig.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich klare Noten von Birne und Beerenfrüchten, die von der tiefgründigen Charakteristik edlen Sherrys elegant untermalt werden.

Nachklang: Das Finale zeigt sich anhaltend und lässt feine Vanille sowie eine dezente Fruchtigkeit sanft ausklingen.

Strathmill 2011/2026 – 14 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Butt Finish #373082 – James Eadie

Alkoholgehalt: 52.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Dieser 14-jährige Strathmill reifte 31 Monate im First Fill Oloroso-Butt. Entdecken Sie die harmonische Verbindung aus Schokolade und Melasse.

Tasting Notes

Aroma: Warme Noten von cremigem Karamell verbinden sich mit der tiefen Würze der Oloroso-Reifung. Eine einladende Süße bildet das elegante Fundament des Bouquets.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine dichte Struktur, in der feinherbe Schokolade auf die konzentrierte Kraft des Sherryfasses trifft. Die Textur ist dabei bemerkenswert samtig und präsent.

Nachklang: Der Abgang ist langanhaltend und geprägt von dunklem Kakao. Schwere Melasse sorgt für einen kraftvollen, süßen Schlusspunkt von großer Tiefe.

Inchgower 2007/2026 – 18 y.o. – Refill Hogshead #801639 – James Eadie

Alkoholgehalt: 52.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Achtzehn Jahre im Refill Hogshead betonen maritime Salinität und helle Zitrusnoten. Ein ausdrucksstarkes Erlebnis für Genießer.

Tasting Notes

Aroma: Ein lebendiges Zusammenspiel von hellen Zitrusfrüchten und goldenem Honig wird durch die feingliedrige Würze der Eiche elegant untermalt.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine reiche Textur von cremigem Karamell und röstigen Mandeln, getragen von einer tiefen, natürlichen Malzsüße.

Nachklang: Das Finale besticht durch eine subtile maritime Salinität, die den Charakter der Destillerie präzise und langanhaltend widerspiegelt.

Cameronbridge 1998/2026 – 27 y.o. – Refill Marsala Hogshead Finish #358026 – James Eadie

Alkoholgehalt: 52.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Ein 27-jähriger Grain mit 66-monatigem Marsala-Hogshead-Finish. Genießen Sie die Aromen reifer Sultaninen und feines Toffee.

Tasting Notes

Aroma: Zartes Getreide und cremige Vanille verbinden sich mit den feinen, würzigen Reflexen europäischer Eiche.

Geschmack: Das Mundgefühl ist geprägt von schmelzendem Toffee und der konzentrierten Fruchtigkeit reifer Sultaninen.

Nachklang: Ein lang anhaltendes Finish lässt die süßen Fruchtnoten und die elegante Struktur sanft nachhallen.

Blair Athol 2007/2026 – 18 y.o. – Refill Oloroso Sherry Hogshead Finish #361160 – James Eadie

Alkoholgehalt: 56.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Ein 61-monatiges Oloroso-Finish veredelt diesen 18-jährigen Blair Athol. Genießen Sie kräftiges Malz und samtige Schokolade.

Tasting Notes

Aroma: Ein markantes Sherry-Profil prägt die Nase, subtil untermalt von der getreidigen Tiefe klassischen Malzes.

Geschmack: Samtige Schokoladennoten verschmelzen am Gaumen mit einem kräftigen Malzkörper und der edlen Süße des Oloroso-Finishes.

Nachklang: Das Finale verweilt ausdauernd mit intensiven Sherry-Akzenten und einem Hauch dunkler Schokolade.

Mmmehr ist mmmehr: Signatory Exceptional Cask & Cask Strength Collection

Mehr Sherry-Aromen, mehr Preis-Leistung, mehr Prozente und mmmehr Speyside (M): Signatory Vintage versammelt vorteilhafte Eigenschaften für Whisky-Fans in vier limitierten Neuheiten der Serien 100 Proof Exceptional Cask Edition und Cask Strength Collection.

Der „mmmysteriöse“ Speyside (M) 2008/2025 aus der 100 Proof Exceptional Cask Edition ist älter denn je: Nach 17 Jahren in First Fill Oloroso Sherry Butts werfen Feinschmecker hier einen unabhängigen Blick auf eine tonangebende Kult-Brennerei der Region. Der Preis-Leistungs-Knaller kommt mit 57,1% vol. zu seiner Fangemeinde und entfaltet elegante, weiche und fruchtige Noten.

Mit dem Glen Ord 2009/2026 aus einem First Fill Oloroso Sherry Butt präsentiert sich eine oft unterschätzte Brennerei von ihrer geschmacklich wie preislich äußerst attraktiven Seite – dunkel, trocken, nussig, würzig und unter 90€ UVP.

In derselben Preisklasse geht auch der Aberlour 2012/2026 an den Start. Bei 61,8% vol. Cask Strength treffen hier starke Markenbekanntheit auf viel Körper und kräftige Noten aus First-Fill-Sherry-Reifung.

Der Ardlair 2011/2026 setzt auf ein Refill Oloroso Sherry Butt, das den Charakter des nicht-rauchigen Ardmore harmonisch begleitet – und zwar bei knackigen 64% vol. Das Ergebnis? Ein ungewöhnliches und spannendes Erlebnis für Kenner.

Speyside 17 (M) 2008/2026 – 17 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Butts – Sig 100 PROOF Exceptional Edition #16

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

First-Fill-Oloroso-Butts prägen diesen 17-jährigen 100-Proof-Speyside-Malt. Erleben Sie dichte Noten von Kakao und Eichenwürze.

Tasting Notes

Aroma: Dunkle Schokolade und intensiv geröstete Nüsse verbinden sich mit der würzigen Präsenz von massivem Holz zu einem dichten Bouquet.

Geschmack: Ein kraftvolles Profil aus herber Schokolade und markanter Eiche prägt den Gaumen, getragen von einer feinen Nussigkeit.

Nachklang: Das Finale bleibt lange präsent und lässt warme Noten von dunklem Kakao sowie die tiefe Würze des Holzes nachklingen.

Glen Ord 2009/2026 – 16 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Butt #1 – Sig CS

Alkoholgehalt: 56.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Das First-Fill-Oloroso-Butt verleiht dem 16-jährigen Glen Ord reife Fruchtnoten. Ein intensiver Highland-Moment in Fassstärke.

Tasting Notes

Aroma: Präsent zeigen sich reife Trockenfrüchte, die von feiner Orangenschale und den herben Nuancen dunkler Schokolade elegant umspielt werden.

Geschmack: Ein würziger Auftakt von schwarzem Pfeffer verbindet sich mit bittersüßer Orange auf einem vollmundigen, malzigen Fundament.

Nachklang: Der langanhaltende Abschied wird von trockenem Sherry dominiert, der mit Anklängen von dunkler Schokolade und feinem Tabak ausklingt.

Aberlour 2012/2026 – 14 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Butt #5 – Sig CS

Alkoholgehalt: 61.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Das First Fill Oloroso Butt prägt diesen 14-jährigen Aberlour mit herber Schokolade. Ein Genuss in reiner Fassstärke.

Tasting Notes

Aroma: Das Bouquet besticht durch die tiefe Würze des Oloroso-Sherrys, die von der klaren Fruchtigkeit reifer Orangen elegant unterstrichen wird.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine dichte Struktur von herber dunkler Schokolade, eingebettet in eine intensive, fassbetonte Sherry-Charakteristik.

Nachklang: Der Nachhall ist geprägt von einer feinen Eichenwürze, die zusammen mit dezenten Orangennoten für einen langanhaltenden Abschluss sorgt.

Ardlair 2011/2026 – 15 y.o. – Refill Oloroso Sherry Butt #900036 – Sig CS

Alkoholgehalt: 64% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Das Oloroso-Butt verleiht dem 15-jährigen Ardlair eine dichte Sherry-Struktur. Erleben Sie Highland-Tiefe in Fassstärke.

Tasting Notes

Aroma: Filigraner Honig verschmilzt mit den dichten Aromen dunkler Trockenfrüchte zu einem einladenden Bukett.

Geschmack: Prägnante Sherrynoten definieren den Körper, während feine Vanille und edles Eichenholz für eine strukturierte Tiefe sorgen.

Nachklang: Ingwer und eine feine Muskatwürze klingen langanhaltend nach und werden von einer sanften Vanillesüße begleitet.

Flaggschiff im neuen Licht: Mars Kasei mit verfeinerter Rezeptur

Als Wahrzeichen für die Blending-Expertise von Mars Whisky präsentiert sich Kasei jetzt mit neuem Etikett in Weiß sowie mit einer verfeinerten, weich fruchtigen und zart rauchigen Rezeptur. Und die eignet sich nicht nur perfekt für Food-Pairing und Highballs, sondern auch als Türöffner für japanische Whiskys.

Der Flaggschiff-Blend aus Malt- und Grain-Whiskys wurde überarbeitet, um den japanischen Stil noch authentischer, ausgewogener und charaktervoller zum Ausdruck zu bringen. Die Rundheit und Finesse von Kasei machen ihn dabei zu einem gern gesehenen Begleiter für Speisen von Sashimi über Comté bis Pfirsich – oder im Highball mit eiskaltem Sprudelwasser und einem Spritzer Zitrone.

Mars Kasei White – Blended Whisky

Alkoholgehalt: 40% | Ohne Farbstoff

Weiße Blüten und sanfte Frucht prägen diesen eleganten Blend aus den Bergen Naganos. Erleben Sie japanische Finesse im Glas.

Tasting Notes

Aroma: Filigrane Noten von reifen Äpfeln und weißen Blüten verschmelzen mit sanfter Honigsüße und einem Hauch Vanille. Eine subtile, fast schwebende Rauchnote verleiht dem Bukett eine feine Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich eine seidige Textur mit Anklängen von saftigen Birnen und lebendiger Zitrone. Feiner Ingwer und eine Prise Zimt setzen elegante Akzente.

Nachklang: Der Abschluss ist klar und leicht, geprägt von einer dezenten Pfefferwürze und einem zitrischen Nachhall.