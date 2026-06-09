Teeling Wonders of Wood bringt vierte Abfüllung nach Deutschland – Seltene Karpateneiche eröffnet Irish Single Pot Still neues Terrain

Nach seiner Erstvorstellung im März 2026 kommt der Teeling Whiskey Wonders of Wood Series 4 Carpathian Oak nun auch in den deutschen Handel. Der Irish Pot Still Whiskey ist Teil der Serie, die den Einfluss von Fassholz (meist eher unüblicher Provenienz) auf der Whiskey deutlich zeigt Seine Reifung erfolgte zur Gänze in neuen und zuvor unbelegten Fässern aus Karpateneiche.

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Teeling Wonders of Wood Returns – Seltene Karpateneiche bringt Irish Single Pot Still auf neues Terrain

Teeling Whiskey, der meistausgezeichnete irische Whiskey der Welt*, gibt heute die vierte Ausgabe seiner limitierten Wonders of Wood (WOW)-Reihe bekannt – eine fortlaufende Sondierung, wie seltene und besondere Eichenarten den Charakter eines Irish Single Pot Still prägen können.

Die Reihe hat bereits internationale Anerkennung erlangt. Die Erstausgabe wurde bei den World Whiskies Awards 2022 als weltbester Single Pot Still ausgezeichnet; auch die folgenden Editionen wurden auf der globalen Bühne prämiert und haben Teelings Ruf als Vorreiter des irischen Whiskeys weiter gefestigt – stets mit dem nötigen Respekt vor seinen Wurzeln.

Der neue Ausdruck basiert auf einem klassischen Getreidemischung aus 50% gemälzter und 50% ungemälzter Gerste. Er wird in der Teeling Whiskey Distillery in Dublin dreifach destilliert und anschließend in Fässern aus jungfräulicher Karpaten Eiche gereift.

Diese seltene Holzart stammt aus den alten Wäldern der Karpaten, die sich durch Mittel- und Osteuropa erstrecken, und ist bekannt für ihr dichtes Maserungsbild und ihren hohen Gerbstoffgehalt. Das Ergebnis sind ausgeprägte Würze, sandelholzartige Tiefe und ein vielschichtiger Obstcharakter.

Die Wonders of Wood-Reihe verfolgt ein klares Ziel: zu erkunden, wie unterschiedliche Eichenarten dem unverwechselbarsten Whiskystil Irlands neue Dimensionen erschließen. Jede Ausgabe zeigt, welch entscheidende Rolle das Holz für Textur, Struktur und Komplexität eines Single Pot Still spielt.



Im Rahmen dieser Initiative setzt Teeling seine Partnerschaft mit dem Tree Council of Ireland fort, um die Aufforstung einheimischer irischer Wälder zu unterstützen. Die vorangegangenen Ausgaben finanzierten die Pflanzung von rund 1,2 Hektar einheimischer Bäume in den Grafschaften Wicklow und Dublin. Mit dieser vierten Edition wird ein weiterer Hektar bepflanzt – damit wachsen Innovation und Nachhaltigkeit buchstäblich Seite an Seite.

Jack Teeling, Gründer und Geschäftsführer von Teeling Whiskey, kommentiert:

„Das Holz trägt die Hauptlast beim Whiskey. Es schafft die Tiefe, die Würze, die Struktur und die Persönlichkeit. Mit Wonders of Wood stellen wir diesen Einfluss ganz bewusst in den Mittelpunkt. Die Karpaten Eiche bringt eine kraftvolle, tannische und unverwechselbare Würze mit, die diesem Single Pot Still einen ganz eigenen Charakter verleiht.



Diese Reihe steht für Neugier und Fortschritt – sie fragt: Was entsteht, wenn man einen zutiefst irischen Stil in Holz reift, das in unserer Kategorie kaum verwendet wird? Die Antwort überrascht uns immer wieder. Single Pot Still ist der originäre Whiskystil Irlands. Wir geben ihm schlicht neues Terrain zum Erkunden.“

Abgefüllt mit 50 % Vol. in einer einzigartigen, geprägten Teeling-Whiskey-Flasche mit hochwertigem Geschenkkarton – diese Flasche Irish Single Pot Still macht aus allen richtigen Gründen auf sich aufmerksam.

Tasting Notes – Wonders of Wood Virgin Carpathian Oak

Nase: Rosenwasser mit kandierten Früchten und frisch geschnittenem Holz

Gaumen: Kräftige Würze, abgemildert durch Apfel, Birne und Sandelholz

Abgang: Sauber und anhaltend, mit Blätterteig und einem Hauch von Lagerfeuerrauch