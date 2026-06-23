Bacardi jetzt alleiniger Eigentümer von Teeling Irish Whiskey

Das Familienunternehmen Bacardi hat die verbleibenden Anteile an Teeling Irish Whiskey erworben. Zunächst hatte Bacardi 2017 eine Minderheitsbeteiligung an dem in Dublin ansässigen Whiskey-Hersteller erworben (wir berichteten). Diese erweiterte das Unternehmen Ende 2023 zur Mehrheitsbeteiligung (auch hier berichteten wir). Nun ist Bacardi alleiniger Eigentümer der Marke. Die Brüder Jack und Stephen Teeling, Gründer von Teeling Irish Whiskey, werden weiterhin für die Marke tätig sein. Und Jack Teeling weiß, dass Teeling bei Bacardi in den bestmöglichen Händen ist, wie wir bei The spirit business lesen:

“My brother and I both know that at Bacardi, Teeling is in the best possible hand.” “Working closely with the Bacardi team over the last nine years has proven to us that as a family-owned company, Bacardi appreciates the value of everything the Teeling brand stands for and its commitment to raising the bar for Irish whiskey. “Now, as Teeling and the fabulous team in Dublin fully join the Bacardi family, we are excited to see everything they will achieve in the years ahead.”

Heute erscheint zudem Teeling Whiskey 11th Birthday Batch, anlässlich des, wie der Name der Abfüllung verrät, elften Geburtstags der Destillerie in Dublin. Hierfür vermählte Teeling einige der ältesten Single-Pot-Still- und Single-Malt-Whiskys aus der Brennerei in Dublin, und füllte diese in 500 einzeln nummerierte Flaschen. Teeling Whiskey 11th Birthday Batch ist über die Teeling-Website für 90,11 € erhältlich.