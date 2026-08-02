Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (505)

Willkommen zur 505. Folge der Whiskyvideos der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 505 finden Sie die folgendenVerkostungsvideos:

Videos:

Whisky & Film – The Old Friends – Ben Nevis

The Bourbon Diaries – Old Crow Bourbon

World Wide Whisky – Glenrothes 20 Jahre – The Duchess

The Whisky Waiter –

Friendly Mr. Z – Tomatin 16yo (rauchig) von Pure.Whisky

Whisky Evening – Harrison Ford und Willem Dafoe

Wasser und Malz – Laphroaig Càirdeas 2026 French Oak

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.