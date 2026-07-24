TTB-Neuheit: Laphroaig 11yo Limited Edition Oloroso Sherry Cask Finish

Frisch aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank kommen die Label für einen wohl neuen Laphroaig, der mit seinen Daten aufhorchen lässt: Es handelt sich bei ihm um einen 11 Jahre alten Laphroaig, der in Oloroso Sherry Casks gefinisht wurde und mit 51,5% vol. Alkoholstärke in die Flasche kam. Es ist eine limitierte Ausgabe, in welcher Höhe diese ausgefallen ist und für welche Länder der neue Laphroaig 11yo Limited Edition Oloroso Sherry Cask Finish vorgesehen ist, können wir aus den Etiketten nicht ersehen. Hier sind sie jedenfalls:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.