Der italienische unabhängige Traditions-Abfüller Wilson & Morgan hat momentan keinen offizielle Importeur in Deutschland, aber Westwood Whisky bringt – zur Freude vieler Whiskyfreunde – immer wieder mal die neuesten Abfüllungen von ihnen ins Land. Auch bei den Sommerbottlings hat Westwood Whisky wieder bei neun Bottlings zugeschlagen, die ihnen nach Samples aus Italien gefallen haben.

Untenstehend hat man die neun Bottlings etwas näher beschrieben – sie sind ab sofort im Onlineshop von Westwood Whisky erhältlich:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neue Abfüllungen von Wilson & Morgan über Westwood Whisky erhältlich

Wir haben es wieder getan. Nachdem unsere Freunde aus Treviso bzw. Bozen einfach mal samples des neuen Sommerbottlings gesendet hatten, probierten wir natürlich. Was soll ich sagen. Wie gehabt eine fast nicht zu glaubende grandiose Qualität bei unschlagbaren Preisen. So here we go:

Die 100 U.K. Proof Serie mit jeweils 57,1 Vol% hat spannenden Zuwachs bekommen. Für Liebhaber kräftiger Sherryfass-Aromen der Glen Elgin von 2012 mit 52 Monate First-Fill-PX-Finish oder der Benrinnes von 2014 mit 56 Monate First-Fill-Oloroso-Finish. Wer diese Sherryfrucht mit ein wenig Rauch verbinden möchte, der ist natürlich bei Ardmore genau richtig. Hier aus dem Jahr 2014 mit Finish im First-Fill-Oloroso von 44 Monaten.

Die Brennerei Clynelish ist immer eine Herzensangelegenheit. Ebenfalls in der 100 U.K.Proof Variante und aus dem 2015er Refill-Bourbon-Cask No. 317049 kommt dieser “Vanille-Knaller“. Ganz besonders gefreut haben wir uns, daß wir nochmal ein wenig nachbekommen haben von dem Laphroaig 2014 “Germany Exclusive“. Wer erinnert sich noch an den Messe-Samstag in Limburg, als unser Bestand davon quasi in Minuten verdampfte……thank´s Fabio & Armin for this…….

Es muss nicht immer Faßstärke sein. Mit der Serie “Signature“ bietet Wilson & Morgan super leckere Trinkstärken in 48,0 bzw. 50,0 Vol%. Der 15jährige Mannochmore von 2010 ist schlicht und ergreifend “A Sherry Bomb“. Insgesamt 52 Monate Finish im First-Fill-Oloroso-Butt. Die vielleicht größte Überraschung für uns beim Probieren der samples waren die beiden Glenturret. Beide Peated und mit jeweils 46 Monate Finish im Second-Fill-Oloroso-Butt, aber super-spannend und total verschieden. Der 12jährige hat diesen wunderschönen “Highland-Rauch“ und der 14jährige dafür eine Leder- und Wachsaromatik wie in einer historischen Bibliothek. Zum Abschluß noch ein “Ausreißer“ und der einzige wovon wir keine samples im Haus hatten. Ein Blindkauf. Dieser 18jährige Glen Grant aus dem Jahr 2008 wurde im Prinzip komplett nach Asien verkauft, aber die beiden hielten eine ganz kleine Anzahl an Flaschen zurück und boten sie uns an. Da kann man ja schlecht nein sagen. Das fast dreijährige Finish im First-Fill-Bourbon-Cask bietet Aromen der “guten alten Zeit

Bezugsquelle: www.westwood-whisky.de