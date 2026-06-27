Fremde Federn (416): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Whisky ist eine Leidenschaft, eine Entdeckungsreise. Keine andere Spirituose bietet aus so wenigen Grundbestandteilen eine derartige Vielfalt an Geschmackserlebnissen. Und wenn man ununterbrochen nichts anderes tun würde als Abfüllungen zu verkosten (was ohnehin nicht ratsam wäre) – man käme der Vielfalt nicht hinterher.
Diesmal stellt Ihnen unsere Rubrik für deutschsprachige Blogger in der 416. Folge wieder Tasting Notes vor – eine Sammlung von Geschmackseindrücken verschiedener Whiskys, die Ihnen vielleicht ein Leitfaden für eigene Entdeckungen sein können. Und wenn Sie sich selbst auf eine eigene Entdeckungsreise begeben wollen, dann finden Sie in unserem Artikel über das richtige Verkosten (vor allem in dem enthaltenen weiterführenden Link) eine hilfreiche Unterstützung.
Hier sind die neuesten Tasting Notes der Blogger:
- Whiskypäpste Tübingen –Ledaig 2020 / 2025 Refill Barrel & Hogshead von JAMES EADIE mit 52,6%
- Malt Sherry Peat (Instagram) – Laphroaig 15yo, OB 46%, ucf, nca
- Hogshead Whisky – Jack Daniel’s Single Barrel Heritage Barrel
- Slàinte mhath, have a dram (Facebook) – 2x Compass Box und ein Lagavulin
- Keine halben Drinks – Sechs Thompson Brothers Abfüllungen inklusive zwei Glen Garioch, Balvenie und Bowmore mit über 20 Jahren Reifung!
- Glen Efze – Drei unabhängige Clynelish
- Talking About Whisky – Slyrs 2010
- Whisky & Film – Millstone 2018/2025 – 1st Fill Oloroso Sherry Butt – Selected for you by Kirsch Import – 54,1 % Vol.
- Andreas‘ Whisky Vitrine (Facebook) – “de Pälzer“ Single Malt Whisky 3y der Brennerei Back
- Drams United – Tartan Army Ben Nevis 11yo Signatory Vintage
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, oder kommerzielle Links enthalten.