Nur in Lynchburg: Jack Daniels Distillery Series Selection #17 mit 69,2% vol. Alkoholstärke

„High Angel’s Share“ nennt Jack Daniel’s die Reifungsmethode, nach der die 17. Abfüllung der Jack Daniels Distillery Series Selection gelagert wurde: Ganz oben unter dem Dach der Coy Hill warehouses, dort, wo die Engel lieber Wasser als Alkohol trinken. Wir kennen das auch von den Barrel Strength Abfüllungen von Elijah Craig in Kentucky, die ebenso im Fass mehr Alkoholprozente gewinnen als sie zu verlieren, aber bei Jack Daniel’s hat man das letzte Mal vor 8 Jahren einen Whiskey dieser Art in der Distillery Series Selection herausgebracht, die immer schon für experimentelle Abfüllungen bekannt war.

Master Distiller Chris Fletcher hat gemeinsam mit Whiskey Taster Dale McGee den Jack Daniels Distillery Series Selection #17 mit 69,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt – er reifte seit 2016 im Fass. Chris Fletcher erklärt den Vorgang so:

„This release is a perfect example of what happens when we let nature take the lead. By resting these barrels on the very top floor of our Coy Hill barrelhouse, the intense heat increased the angel’s share over the years. What’s left behind in the wood is a beautifully concentrated profile that showcases a whole different side of our traditional Tennessee Whiskey.“

Die Destillerie beschreibt den Jack Daniels Distillery Series Selection #17 wie folgt: Er umhüllt den Gaumen mit braunem Zucker, Bananenbrot und einem Hauch von Ahornsirup, bevor er in einen langen Abgang übergeht, der eine austarierte Eichennote und reichhaltigen, warmen Geschmack vermittelt.

Um in den Genuss dieses außergewöhnlichen Jack Daniel’s zu kommen, muss man allerdings in den White Rabbit Bottleshop der Brennerei in Lynchburg fahren (oder jemanden kennen, der ihn dort besorgen kann). Der Jack Daniels Distillery Series Selection #17 wird in Halbflaschen (375ml) verkauft und kostet 44,75 Dollar.