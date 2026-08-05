Neues von Atom Brands: That Boutique-y Whisky Company Summertime Specials

Bei ausgesuchten Fachhändlern finden Whiskyfreunde mit einem Faible für unabhängig abgefüllte Whiskys die Bottlings von That Boutique-y Whisky Company – und von dort gibt es jetztlaut einem Bericht von Drinks-Intel die Summertime Specials, sieben neue Abfüllungen. Neben Single Malt und einem Single Grain aus Girvan findet sich in der Serie auch ein World Whisky Blend, der aus Whiskys aus Schottland, Irland, Kanada und Japan besteht und in Sherry Casks gefinisht wurde. Zwei der Abfüllungen gibt es sowohl in Trinkstärke von 45,8% als auch in natürlicher Fassstärke

Hier die sieben Abfüllungen kurz beschrieben:

World Whisky Blend, 21 Jahre

Blend aus Whiskys aus Schottland, Irland, Kanada und Japan – in Sherryfässern nachgereift

Alkoholgehalt: 45,8 % vol.

Auflage: 475 Flaschen

Bowmore, 17 Jahre – Islay

Refill-Ex-Bourbonfass

Alkoholgehalt: 45,8 % vol.

Auflage: 343 Flaschen

Inchgower, 12 Jahre – Speyside

Refill-Hogshead, Finish in PX-Octave-Fässern

Alkoholgehalt: 45,8 % vol.

Auflage: 336 Flaschen

Clynelish, 12 Jahre – Highlands

Rejuvenated Hogshead

Alkoholgehalt: 45,8 % vol.

Auflage: 350 Flaschen

Girvan, 35 Jahre – Lowlands

Single Refill Barrel

Alkoholgehalt: 45,8 % vol.

Auflage: 203 Flaschen

Inchgower, 12 Jahre (Speyside)

Refill-Hogshead, Finish in PX-Octave-Fässern

Cask Strength

Alkoholgehalt: 55,2 % vol.

Auflage: ca. 98 Flaschen

Clynelish, 12 Jahre (Highlands)

Rejuvenated Hogshead

Cask Strength

Alkoholgehalt: 54,0 % vol.

Auflage: ca. 314 Flaschen