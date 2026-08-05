Neues von Atom Brands: That Boutique-y Whisky Company Summertime Specials

Bei ausgesuchten Fachhändlern finden Whiskyfreunde mit einem Faible für unabhängig abgefüllte Whiskys die Bottlings von That Boutique-y Whisky Company – und von dort gibt es jetztlaut einem Bericht von Drinks-Intel die Summertime Specials, sieben neue Abfüllungen. Neben Single Malt und einem Single Grain aus Girvan findet sich in der Serie auch ein World Whisky Blend, der aus Whiskys aus Schottland, Irland, Kanada und Japan besteht und in Sherry Casks gefinisht wurde. Zwei der Abfüllungen gibt es sowohl in Trinkstärke von 45,8% als auch in natürlicher Fassstärke
Hier die sieben Abfüllungen kurz beschrieben:
World Whisky Blend, 21 Jahre
Blend aus Whiskys aus Schottland, Irland, Kanada und Japan – in Sherryfässern nachgereift
Alkoholgehalt: 45,8 % vol.
Auflage: 475 Flaschen
Bowmore, 17 Jahre – Islay
Refill-Ex-Bourbonfass
Alkoholgehalt: 45,8 % vol.
Auflage: 343 Flaschen
Inchgower, 12 Jahre – Speyside
Refill-Hogshead, Finish in PX-Octave-Fässern
Alkoholgehalt: 45,8 % vol.
Auflage: 336 Flaschen
Clynelish, 12 Jahre – Highlands
Rejuvenated Hogshead
Alkoholgehalt: 45,8 % vol.
Auflage: 350 Flaschen
Girvan, 35 Jahre – Lowlands
Single Refill Barrel
Alkoholgehalt: 45,8 % vol.
Auflage: 203 Flaschen
Inchgower, 12 Jahre (Speyside)
Refill-Hogshead, Finish in PX-Octave-Fässern
Cask Strength
Alkoholgehalt: 55,2 % vol.
Auflage: ca. 98 Flaschen
Clynelish, 12 Jahre (Highlands)
Rejuvenated Hogshead
Cask Strength
Alkoholgehalt: 54,0 % vol.
Auflage: ca. 314 Flaschen
Anm.: Titelbild durch AI generativ erweitert mit Firefly Fill & Expand