Serge verkostet: Fünfzehn Bowmore

Vor dem Tasting des Tages zählte Serge Valentin kurz die bisher auf Whiskfun verkosteten Bowmore. Bis gestern waren dies 693, und somit finden sich im heutigen Flight mit Drams dieser Islay-Brennerei der Meilenstein des 700. Whiskys. Und etliche weitere stehen schon für weitere Sessions in den Startlöchern.

Doch zunächst erst einmal ein Blick auf die heutige Verkostung: In herrlich willkürlicher Reihenfolge stellt uns Serge seine Notes und Bewertungen zu 15 Destillerie- und Indie-Bottlings aus verschiedensten Epochen der Brennerei vor. Und so unterschiedlich wie diese Abfüllungen fällt auch sein Urteil aus: Die Spanne der Benotungen reicht von schmalen 79 bis hin zu herausragenden 92 Punkten.

Morgen kann Whiskyfun dann seinen 24. Geburtstag begehen. Ob wir erraten können, welche Brennerei für morgen ausgesucht wurde? Wir tippen auf eine große Rotwein-Finish-Session, könnten damit jedoch auch komplett falsch liegen.

Hier erst einmal die Übersicht für den heutigen Tag:

Abfüllung Punkte