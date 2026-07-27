Old Forester mit erstem in der eigenen Brennerei in Louisville hergestellten Bourbon

Als 2018 die Old Forester Distillery wieder zurück in ihre alte Heimat an einem neuen Standort in Louisville, Kentucky zurückkehrte, war es kein Geheimnis, dass Old Forester weiterhin in der Brown-Forman Distillery in Shively, südwestlich von Louisville, hergestellt wird. Der neue Komplex bietet Raum für ein großes Besucherzentrum, welches Touristen den Prozess der Bourbon-Herstellung näherbringt. Die Ausstattung umfasst alle Schritte der Produktion, von der Gärung und Destillation bis zur Fassherstellung, Reifung und Abfüllung. Die dortige Destillerie mit ihrer Kapazität von nicht ganz 400.000 Litern pro Jahr dient in erster Linie der Produktion von Small Batch Abfüllungen sowie privater Fässer und experimenteller Releases (wir berichteten).

Acht Jahre nach der Eröffnung kann Old Forester jetzt ihren ersten Bourbon vorstellen, der vollständig in der eigenen Brennerei in Louisville hergestellt wurde. Old Forester The 117 Series Triple Char Kentucky Straight Bourbon ist mit 57,5 % Vol. (115 Proof) abgefüllt, und reifte in Fässern reifen, die dreimal länger ausgebrannt wurden, als es für die Marke üblich ist. Wie Old Forester gegenüber „The Daily Pour“ mitteilte, trägt dieser Bourbon zwar keine Altersangabe, ist aber etwa sieben Jahre alt und wurde vollständig im Jahr 2019 destilliert. Old Forester The 117 Series, Triple Char Kentucky Straight Bourbon ist in der Old-Forester-Brennerei sowie bei ausgewählten Einzelhändlern in Kentucky erhältlich; die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 64,99 US-Dollar pro 375-Milliliter-Flasche.