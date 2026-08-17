Alles hat ein Ende, nur Scotch Universe, die beliebte Abfüllungsserie von Michel Reick, die nicht: sie transformiert sich und wird zur Alien-Edition, die die Tugenden der alten Serie mit neuen Impulsen verbindet.

Zum Start gibt es gleich sieben interessante Bottlings, die schon im Namen ein wenig erkennen lassen, woher sie kommen (und in unserer Meldung sowieso) – alle beschrieben nach einer Einleitung über die Transformation und was Sie erwartet:

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Scotch Universe startet die Alien Edition — ein neues Kapitel für einen der bekanntesten deutschen Independent Bottler

Dülmen, 17. August 2026. Nach zehn Jahren und über 250 Abfüllungen schließt Scotch Universe das Kapitel der Original-Serie und startet mit der Alien Edition eine neue Kollektion. Sieben außergewöhnliche Single Casks bilden das erste Release — ab sofort im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Ein Universum, neu entdeckt

Die Alien Edition führt den Geist von Scotch Universe fort – und bricht gleichzeitig mit seiner bekanntesten Tradition. Bisher musste man den inzwischen bekannten Scotch Universe Code entschlüsseln, um alle Angaben zu einer Abfüllung herauszulesen.

Bei der Alien Edition stehen in Zukunft sämtliche relevanten Informationen offen auf dem Label, wie beispielsweise Herkunft, Alter sowie Fassart. Bei Finishes wird auch die Anzahl der Monate ebenfalls transparent mit angegeben. Als Reminiszenz an die Anfänge findet sich der Original Scotch Universe Code aber ebenfalls auf jedem Label wieder — nur entschlüsseln muss man ihn nicht mehr.

Auch die Namen der Aliens sind nicht zufällig gewählt, sondern geben einen Hinweis zu der jeweiligen Brennerei und lassen die Herkunft insbesondere bei den Secret Malts erahnen.

Erstes Release: sieben Abfüllungen, ein breites Spektrum

Das erste Release der Alien Edition umfasst sieben Bottlings aus Speyside, Highlands und Islay — darunter Single Malts von Glenglassaugh, Glen Ord oder auch Laphroaig sowie zwei rauchige Secret Malts.

Mit ABERFERAX, einem 9-jährigen Highland Single Malt von der Aberfeldy Distillery, kommt dazu auch zum Start ein deutschlandexklusiver Alien auf den Markt — mit weniger als 60 Flaschen die rarste Abfüllung des ersten Release.

Der Schwerpunkt liegt auch in Zukunft konsequent auf interessanten Whiskies, die fast alle aus erstbefüllten Fässern (1st fill) stammen, mit entsprechend ausgeprägtem Fasscharakter und Tiefe. Das Team von Scotch Universe importiert laufend frisch entleerte Sherry- und Weinfässer nach Schottland, um diesem Anspruch gerecht zu werden: Mehr als 80% des Lagerbestands des unabhängigen Abfüllers reift in 1st fill Casks.

Zehn Jahre — und eine Geschichte, die zu Ende erzählt ist

Die Original-Serie von Scotch Universe startete 2016 und wurde in zehn Jahren zu einem festen Begriff vor allem im deutschsprachigen Raum sowie in Japan. Über 250 verschiedene Abfüllungen, ein einzigartiges Code-System zum Decodieren von Herkunft, Alter und Fassart — und eine treue Gefolgschaft von Whiskyliebhabern, die die Koordinaten inzwischen sofort zu entschlüsseln wissen.

„Scotch Universe hat uns die letzten zehn Jahre begleitet. Wir haben eine Menge erlebt, eine Menge Fässer probiert und eine Menge Freude geteilt. Aber die Geschichte des Ur-Labels ist auserzählt — und das ist gut so. Es war Zeit für etwas Neues.“ Michel Reick, Gründer Scotch Universe

„Mit der Alien Edition schlagen wir ein neues Kapitel auf. Wir bleiben der Idee treu, mit unseren Abfüllungen das facettenreiche Universum von Scotch Whisky zu erforschen — und wie auch zuvor legen wir extrem viel Wert auf die sorgfältige Auswahl der Fässer, die wir abfüllen, und versuchen, möglichst das gesamte Spektrum an Aromen und Geschmacksprofilen abzudecken.“* Alex Springensguth, Gründer Scotch Universe

Verfügbarkeit

Die Alien Edition ist ab dem 17. August 2026 im gut sortierten Whisky-Fachhandel erhältlich. Scotch Universe vertreibt seine Produkte in Deutschland, Österreich und Italien, importiert von Kirsch Import (Bremen) sowie in Japan und in China.

Die Abfüllungen des ersten Release:

ABERFERAX – Aberfeldy Distillery

Highlands · 9 Jahre · 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead

Exklusiv für Deutschland — weniger als 60 Flaschen

BREDAG / Secret Malt

Islay · 8 Jahre · 1st Fill St. Estèphe Wine Barrique

ELGINARIS – Glen Elgin Distillery

Speyside · 15 Jahre · Virgin Oak Hogshead

GLASSARION – Glenglassaugh Distillery

Highlands · 11 Jahre · 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead

ORDOCULUS – Glen Ord Distillery

Highlands · 13 Jahre · 1st Fill Bourbon Barrel

PHENORAX – Secret Malt (Peatside)

Speyside · 11 Jahre · 1st Fill Ruby Port Wine Hogshead

PHORLAG – Laphroaig Distillery

Islay · 11 Jahre · 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead

Weitere Informationen zur Alien Edition und den Abfüllungen: www.scotch-universe.co.uk

Über Scotch Universe

Scotch Universe wurde 2016 von Michel Reick und Alex Springensguth gegründet. Als unabhängiger Abfüller selektiert Scotch Universe außergewöhnliche Einzelfässer aus Schottland — mit einem starken Fokus auf 1st Fill Casks, maximale Transparenz und dem Mut, auch abseits bekannter Markennamen zu denken. Neben der Alien Edition führt Scotch Universe die Kollektion The Old Friends, eine Serie dramatisch gestalteter Single-Cask-Abfüllungen, die legendäre Duos aus Geschichte, Literatur und Mythologie in Szene setzt.