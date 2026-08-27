Drei neue Einzelfassabfüllungen von Alba Trail sind soeben von Alba Import vorgestellt worden – ein GF (das Raten fällt hier nicht besonders schwer), ein Tomatin und ein Glen Elgin sind das 12. Trio der Serie. Die auch preislich höchst interessant gestalteten Abfüllungen sind im Fachhandel erhältlich.

In der Pressemitteilung finden sich keine Preise – aber hier bei uns in der Einleitung dürfen wir sie Ihnen verraten:

„GF“ 72,– EUR

Glen Elgin 63,– EUR

Tomatin 115,– EUR

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Neue Abfüllungen von Alba Import in der Eigenserie The Alba Trail

Das deutsche Importhaus Alba Import präsentiert neue Einzelfassabfüllungen aus den eigenen Fassvorräten. Stets in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtrierung, liegt der Schwerpunkt auf preislich attraktiven „Middle Aged Whiskys“ in 46% Trinkstärke, ergänzt hin und wieder mit älteren Qualitäten aus der in über 20 Jahren aufgebauten Fass-Sammlung.

Das 12. Trio in der Alba Trail-Serie ist nun im Fachhandel erhältlich:

“GF”, Speyside Single Malt, The Alba Trail, 2011, 14 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 46 %

The Alba Trail, 2011, 14 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 46 % Glen Elgin , The Alba Trail, 2013, 12 Jahre, Oloroso Sherry Hogshead, 46 %

Tomatin, The Alba Trail, 2006, 20 Jahre, Bourbon Barrel, 50,7 %

Aus dem Herzen der Speyside stammt der GF, ein Single Malt einer nicht zu nennenden Brennerei. Jedes Kind braucht aber einen Namen und so fiel die Wahl kurz und knapp auf GF. Das lässt der Fantasie, aus welchem Haus der Malt stammen könnte, ausreichend Spielraum (vielleicht bedeutet es aber auch nur „Glenfragnich“ 😊). Gereift für 14 Jahre im First Fill Bourbon Barrel, präsentiert sich ein sommerlich blumig süßer Tropfen, eher ungewohnt für die Secret Distillery. Mit viel Vanille, Sandelholz und Kokos im Duft, zeigt er sich cremig mit süßen Teignoten wie Crêpes oder Brioche auf der Zunge. Dazu gesellen sich Eindrücke von Karamellbonbon und feine Fruchtnoten aus dem Obstgarten oder dem Multivitaminsaft. Abgefüllt in verzehrfreundlichen 46%.

Ebenso ein Speysider, aber aus einem intensiven Oloroso Sherry Hogshead abgefüllt, ist der 12 Jahre alte Glen Elgin. Der fruchtig malzige Hausstil von Glen Elgin Distillery verbindet sich fein mit typischen Oloroso-Einflüssen. So zeigen sich Anflüge von Orange, Marzipan und Schokomousse, bevor der Gaumen mit Pflaumenmus, Blockmalz, Kakaopulver und edler Schokolade erfreut wird. Auch hier fiel die Wahl auf 46%

In Cask Strength hingegen und aus dem Bourbon Barrel kommt der Dritte im Bunde daher. Das zweite von drei 20 Jahre alten Fässern zum diesjährigen 20-jährigen Firmenbestehen von Alba Import stammt von Tomatin Distillery. Die Highland Brennerei in der Nähe von Inverness ist bekannt für fruchtige Züge ihres Malts, gerade wenn er länger reifen darf. Und so zeigt sich ein verführerischer Tropfen: Birnenkompott, Nuss Nougat Creme, Zimtschnecken, Honig und traubige Noten im Antritt, die im Geschmack in eine tropische Fruchtigkeit übergehen und sich zusammen mit Mandeln, weißer Schokolade mit Puffreis und einer feinen Würzigkeit an Piment erinnernd präsentieren. Ein Dram zum Spielen mit Assoziationen.

Dietmar Schulz, Geschäftsführer von Alba Import kommentiert: