Neu bei Kirsch Import: The Borders Distillery First Release, Single Grains so alt wie Kirsch Import, Nc’nean Quiet Rebels: Matthew und Blended (Malt) Scotch Whiskys von Ian Macleod

Sechs Neuheiten aus dem Whisky-Portfolio von Kirsch Import dürfen wir Ihnen heute zum Dienstag vorstellen: Das First Release der Borders Distillery nach Deutschland, zu seinem 50. Jubiläum erscheinen zwei seltene Single Grains, so alt wie Kirsch Import, in der Reihe Quiet Rebel der Nc‘nean Distillery stellt jetzt Master Blender Matthew Hastings seine Kreation vor, und die beiden Blended (Malt) Scotch Whiskys von Ian Macleod Pig’s Nose und Sheep Dip kommen jetzt über Kirsch Import in den Handel in Deutschland.

Hier alle Infos dazu, und dies wie gewohnt mit ausführlichen Tasting Notes:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Whisky zurück im Grenzgebiet:

Das First Release der Borders Distillery

Fast 200 Jahre musste die Region warten: Mit dem First Release 8 y.o. präsentiert die Borders Distillery ihren ersten Single Malt – und bringt damit Whisky zurück in eine Gegend, die lange von Tweed und Kaschmir statt von Brennblasen geprägt war. Acht Jahre gereift, mit idealer Trinkstärke abgefüllt und für 44,90€ UVP erhältlich, verbindet das Debüt eine starke Herkunftsgeschichte mit einem Preis, der den Einstieg leicht macht.

Seit 2018 produziert die Brennerei in Hawick. Die Gerste stammt von zehn Farmen im Umkreis von 30 Meilen, das Wasser aus einer Quelle direkt unter der Brennerei. 72 Stunden Fermentation und hoher Kupferkontakt bei der Destillation sorgen für einen leichten, fruchtbetonten Rohbrand.

Der Borders First Release 8 y.o. reifte überwiegend in First Fill Bourbon Barrels, die den künftigen Hausstil prägen sollen, ergänzt um ein Madeira-Finish. Sultaninen, Zitrus, Karamell und Honig treffen auf reife Beeren, Ingwer und Rohkakao, gefolgt von Macadamianüssen, kandierten Fruchtschalen und sanfter Eiche. Mit 46% vol. ohne Kühlfiltration in weltweit nur 10.000 Flaschen gefüllt, ist er eine preislich attraktive Alternative zu etablierten Single Malts im Einstiegssegment.

Borders Distillery 8 y.o. First Release

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Einladende Noten von cremigem Karamell und flüssigem Honig verbinden sich mit feiner Vanille und der fruchtigen Tiefe dunkler Sultaninen.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich ein weiches Zusammenspiel aus reifen Beeren und einer runden Süße, das durch die dezente Würze von Ingwer eine elegante Struktur erhält.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend und wird von einer feinen Eichenwürze sowie den verbleibenden Nuancen süßer Sultaninen getragen.

Nicht jeder Single Malt trägt die Handschrift seiner Macher so offen wie dieser Erstling aus Hawick. Mit dem Borders 8 Jahre First Release präsentiert eine junge Destillerie ihre Vision eines modernen Klassikers, der die handwerkliche Tradition der Scottish Borders mit einer mutigen Fassauswahl verbindet.

Handwerkskunst aus dem Herzen der Lowlands

Die Borders Distillery markierte 2018 die Rückkehr des Whisky-Brennens in eine Region, die über 180 Jahre lang ohne eigene Destillerie auskommen musste. In der traditionsreichen Stadt Hawick gelegen, setzt die Brennerei auf die Präzision, die dort seit Generationen in der Fertigung geschätzt wird. Dieser 8-jährige Single Malt reifte zunächst in First-Fill Bourbon Barrels, bevor er durch ein gezieltes Madeira-Cask-Finish seine abschließende Komplexität und Tiefe erhielt.

Ein Spiel aus Bernstein, Sultaninen und Wärme

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Bernstein, der die Eleganz der rot-goldenen Gestaltung perfekt widerspiegelt. In der Nase entfalten sich einladende Noten von süßen Sultaninen, cremigem Karamell und Honig. Am Gaumen zeigt sich der Lowlander weich und vollmundig mit Nuancen von reifen Beeren und einer dezenten Ingwerschärfe, die in ein langanhaltendes Finale mit einer feinen, würzigen Eichennote übergeht.

Ein Sammlerstück für den bewussten Moment

Mit einer weltweiten Limitierung von 10.000 Flaschen ist diese Erstveröffentlichung ein besonderes Dokument für Kenner, die den Aufbruch einer neuen Ära miterleben möchten. Da auf Kühlfiltration und Farbstoffe verzichtet wurde, bleibt der Charakter unverfälscht und kraftvoll. Genießen Sie diesen Single Malt am besten pur oder mit einem kleinen Tropfen Wasser, um die fruchtigen Facetten der Madeira-Reifung vollständig zu öffnen.

Seltene Single Grains:

Cameronbridge & Caledonian so alt wie Kirsch Import

Ganze 50 Jahre Reifezeit, limitierte Auflagen und eine geschlossene Brennerei: Zum 50-jährigen Jubiläum von Kirsch Import kommen bei zwei Single Casks gleich mehrere Seltenheitsfaktoren zusammen. Der Cameronbridge und der Caledonian wurden jeweils im Kirsch-Gründungsjahr 1976 destilliert und über Jahrzehnte von Andrew Symington kuratiert.

Nach einem halben Jahrhundert im Hogshead ist der Cameronbridge 1976/2026 selbst im unabhängigen Segment eine Ansage. Mit 47,1% vol. noch immer weich, verbindet er intensive Noten von Vanille, Kokos, Toffee und Honig mit tropischen Früchten, poliertem Holz und Gewürzen.

Der Caledonian 1976/2026 stammt aus einer längst vergangenen schottischen Grain-Ära. Die Lowland-Brennerei ist bereits seit 1988 geschlossen. Mit 52,6% vol. besitzt er nach 50 Jahren noch erstaunlich viel Kraft, die sich in üppigen und reifen Noten aus dem Hogshead Nr. 900005 ausdrückt.

Cameronbridge 1976/2026 – 50 y.o.

Single Grain – Hogshead #900010 – Sig CS

50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 47.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Feine Vanilleakzente und cremiges Karamell verbinden sich mit der sanften Süße von hellem Honig. Ein dezenter Unterton von Malz verleiht dem Bouquet eine ansprechende Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine Struktur aus vollmundigem Malz und klaren Karamellnoten. Eine ausgewogene Eichenwürze rundet die begleitende Vanille harmonisch ab.

Nachklang: Der Abgang ist geprägt von verbleibendem Honig und feinem Karamell. Eine subtile Eichennote verleiht dem Ausklang eine langanhaltende, edle Note.

Selten lässt sich die geduldige Reifung über ein halbes Jahrhundert so präzise im Glas ablesen wie bei diesem außergewöhnlichen Single Grain. Fünf Jahrzehnte ruhte das Destillat in der Stille der Lowlands, um pünktlich zu einem besonderen Meilenstein seine volle Pracht zu entfalten und die Geschichte einer langen Verbindung zwischen Destillerie und Abfüller zu erzählen.

Ein halbes Jahrhundert schottische Brenntradition

Destilliert am 7. April 1976 in der renommierten Cameronbridge-Destillerie, reifte dieser Whisky für stolze 50 Jahre in einem einzelnen Hogshead mit der Fassnummer 900010. Als Teil der exklusiven Cask Strength Collection von Signatory Vintage wurde diese Abfüllung speziell für das 50-jährige Jubiläum von Kirsch Import kuratiert. Mit einer streng limitierten Auflage von lediglich 243 Flaschen repräsentiert dieser Single Grain die Spitze der Handwerkskunst aus den schottischen Lowlands.

Bernsteinfarbene Eleganz und komplexe Süße

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem tiefen Bernsteinton, der gänzlich ohne den Einsatz von Farbstoffen entstanden ist. Das Bouquet besticht durch eine feine Balance aus Vanille und cremigem Karamell, untermalt von einer subtilen Honigsüße und der Würze alter Eiche. Am Gaumen entfaltet sich eine harmonische Tiefe, in der malzige Weizennoten auf reife Früchte treffen, bevor der Genuss in einem langanhaltenden, eleganten Finish mit einem Hauch von Eichenwürze ausklingt.

Ein Sammlerstück für den besonderen Moment

Dieser Single Grain ist weit mehr als eine bloße Spirituose; er ist ein Zeitdokument, das am besten pur bei Zimmertemperatur genossen wird, um die volle aromatische Breite zu erfassen. Aufgrund seiner Seltenheit und der Abfüllung in Fassstärke von 47,1 % Vol. richtet er sich an Kenner, die die feinen Nuancen eines extrem lang gereiften Whiskys zu schätzen wissen. Die Präsentation in einer edlen, schwarzen Metallröhre mit markanten Akzenten unterstreicht den exklusiven Charakter dieses Jubiläumstropfens.

Caledonian 1976/2026 – 50 y.o.

Single Grain – Hogshead #900005 – Sig CS

50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 52.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Die Nase wird von süßem Karamell und Vanille umspielt, ergänzt durch feine Wachsnoten und dezentes Getreide. Erste Anklänge von Eichenholz verleihen dem Duft eine edle Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich Toffee und Vanille in Verbindung mit getreidigen Noten. Das Eichenholz ist präsent und verleiht dem Geschmacksprofil Struktur und Form.

Nachklang: Der Nachklang verweilt lange mit den markanten Noten der Eiche, die von einer zarten Vanillesüße begleitet werden.

Ein halbes Jahrhundert in einem Fass zu ruhen, ist ein Privileg, das nur den wenigsten Destillaten zuteilwird. Dieser Caledonian Single Grain aus dem Jahr 1976 ist ein flüssiges Zeugnis für die Geduld und die stille Transformation, die in den Lagerhäusern der Lowlands über fünf Jahrzehnte hinweg stattfand. Es ist ein Moment der Muße, eingefangen in einem tiefen Bernsteinton, der die Geschichte einer längst vergangenen Ära der Whisky-Produktion erzählt.

Ein Denkmal schottischer Brennereigeschichte

Die Destillerie Caledonian, einst eine feste Größe in Edinburgh, gehört heute zu den verlorenen Ikonen der schottischen Whisky-Landschaft. Dieser Single Grain wurde am 10. April 1976 destilliert und reifte volle 50 Jahre in einem einzelnen Hogshead, bevor er vom renommierten unabhängigen Abfüller Signatory Vintage für das 50-jährige Jubiläum von Kirsch Import ausgewählt wurde. Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 213 Flaschen und einer Abfüllung in natürlicher Fassstärke von 52,6 % vol. bleibt die ursprüngliche Charakteristik des Getreidebrandes trotz der enormen Reifezeit lebendig und kraftvoll.

Die Eleganz von fünf Jahrzehnten im Glas

In der Nase offenbart das Destillat ein komplexes Zusammenspiel aus reifer Vanille, süßem Karamell und einer charakteristischen Note von Bienenwachs, die oft das Markenzeichen sehr alter Grains ist. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky cremig und vollmundig, wobei sich Aromen von gebackenem Getreide und feinem Toffee mit einer subtilen, durch die lange Lagerung bedingten Holztiefe verbinden. Der Nachklang ist bemerkenswert langanhaltend und trocken, geprägt von edler Eiche und einer feinen Kräuternote, die das sensorische Erlebnis harmonisch abrundet.

Ein Sammlerstück für den besonderen Moment

Diese Abfüllung aus der Cask Strength Collection ist weit mehr als ein bloßer Digestif; sie ist ein historisches Dokument, das am besten pur und mit viel Zeit genossen wird, um die feinen Nuancen der Single-Cask-Reifung vollständig zu erfassen. Für Kenner seltener Lowland-Whiskys und Liebhaber historischer Grain-Abfüllungen bietet dieser Tropfen die seltene Gelegenheit, die Entwicklung eines Destillats über ein halbes Jahrhundert hinweg nachzuvollziehen. Er ist die ideale Wahl für besondere Anlässe, die nach einem außergewöhnlichen und geschichtsträchtigen Begleiter verlangen.

Süß, salzig, süffig:

Matthew ist der neue Nc‘nean Quiet Rebel

Nc’nean Quiet Rebels – Matthew würdigt die Kreativität des Master Blenders Matthew Hastings, der einen ungewöhnlichen Bestand an Manzanilla-Fässern für sich entdeckte. Daraus entwickelte sich ein wunderbar süffiger Single Malt mit Noten von süß-salzigem Popcorn, Tropenfrüchten und gerösteten Haselnüssen.

Die limitierte Quiet-Rebels-Serie rückt jedes Jahr eines der leise rebellischen Teammitglieder von Nc’nean ins Rampenlicht, die dafür bekannt sind, in der Welt des Whiskys ihren eigenen Weg zu gehen. Der diesjährige Whisky wurde von Blender Matthew ausgewählt.

Credit Nc’nean

Auf der Suche nach spannenden Einzelfässern entdeckte er Manzanilla Hogsheads mit überraschendem Charakter: nicht trocken und herb, wie er es sich vorgestellt hätte, sondern süß, salzig und süffig. In Kombination mit Bourbon- und einem Hauch von Oloroso-Sherry-Fässern entstand ein Whisky mit köstlicher Textur, der unverkennbar Matthew ist: kreativ, unkonventionell und voller Geschmack.

Nc’nean Organic Single Malt Whisky

Quiet Rebels: Matthew

Alkoholgehalt: 48.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfaltet sich ein einladendes Zusammenspiel von warmem Ananaskuchen und feiner Vanille, begleitet von einer markanten Note aus süß-salzigem Popcorn. Ein Hauch von gerösteter Haselnuss verleiht dem Bouquet eine elegante Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen verschmilzt die exotische Süße reifer Ananas mit buttrigem Karamell und einer subtilen Salznote. Zitrusakzente unterstreichen die cremige Textur, die von intensiven Röstnoten getragen wird.

Nachklang: Das Finale ist langanhaltend und von getrockneten Haselnüssen geprägt. Eine feine, strukturgebende Tanninnote aus der Sherry-Reifung rundet den eleganten und trockenen Abschluss ab.

Credit Sam Boevey

Für Momente, die nach einem charakterstarken Begleiter verlangen, bietet sich dieser außergewöhnliche Single Malt an, der die Brücke zwischen nachhaltigem Handwerk und einer sehr persönlichen Geschichte schlägt. In der „Quiet Rebels“-Serie rückt die Destillerie Nc’nean die Menschen hinter dem Whisky in den Fokus – in dieser sechsten Edition ist es der Whisky-Blender Matthew, dessen Vorliebe für das Kino und das Spiel mit Kontrasten diese Abfüllung maßgeblich geprägt hat.

Ein unkonventionelles Fass-Ensemble aus den Highlands

Die Destillerie Nc’nean an der schottischen Westküste verfolgt eine klare Vision: Whisky im Einklang mit der Natur zu kreieren, basierend auf 100 % schottischer Bio-Gerste und einer Net-Zero-Philosophie. Für diese limitierte Edition wählte Matthew eine besondere Komposition aus 47 % Manzanilla-, 51 % Bourbon- und 2 % Oloroso-Sherryfässern. Besonders die seltenen Manzanilla-Hogsheads, die über 24 Monate hinweg in Jerez konditioniert wurden, verleihen dem Destillat seine spezifische Struktur und die für diesen Küsten-Sherry typischen, feinen Salznoten.

Das Spiel von Süße, Salz und Frucht

Das aromatische Profil ist eine Hommage an die nostalgische Atmosphäre eines Kinobesuchs. In der Nase verbinden sich Düfte von warmem Ananaskuchen und cremigem Karamell mit einer dezenten nussigen Tiefe. Am Gaumen entfaltet sich das Leitmotiv dieses Whiskys: ein markantes Zusammenspiel von süß-salzigem Popcorn und gerösteten Haselnüssen. Mit einer Trinkstärke von 48,5 % vol. und dem Verzicht auf Kältefiltration bleibt das Mundgefühl kräftig und ölig, während im Finale feine Sherry-Tannine und ein Hauch von Zitrusfrüchten für eine elegante Balance sorgen.

Ein Statement für bewussten Genuss

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Kenner, die Originalität und ökologische Verantwortung schätzen. Die ästhetische Präsentation in der dunklen Flasche aus Recyclingglas, verziert mit filigranen botanischen Motiven, macht ihn auch optisch zu einer Besonderheit in jeder Sammlung. Probieren Sie diesen Highland-Whisky am besten pur bei Zimmertemperatur, um der komplexen Aromatik den nötigen Raum zur Entfaltung zu geben. Er ist ein Beweis dafür, dass moderne Brennkunst und traditionelle Werte in einer harmonischen, zukunftsgewandten Form verschmelzen können.

Samtig-weich & üppig-fruchtig:

Blended (Malt) Scotch Whiskys von Ian Macleod

Samtig-weich wie eine Schweinenase oder inspiriert vom gemeinschaftlichen Whisky-Schmuggel durch die Speyside bis auf die Inseln: Die wertigen Ian Macleod-Blends Pig’s Nose und Sheep Dip wurzeln im ländlichen Schottland der Vergangenheit, sind aber für vielseitige und unkomplizierte Genussmomente von heute gemacht.

Pig’s Nose verdankt seine Geschmeidigkeit feinsten Malt- und Grain-Whiskys aus Lowlands, Speyside und Highlands. Überwiegend in First Fill Bourbon Barrels gereift, entsteht ein ausgesprochen weicher Blended Scotch Whisky, der hervorragend zum Sour geschüttelt schmeckt, als Ginger Highball in einem hohen Glas serviert oder einfach pur.

Sheep Dip ist ein in kleinen Chargen handgefertigter Blended Malt Scotch Whisky in Premium-Qualität. Er vereint über zwölf Single Malts aus ganz Schottland zu einem geheimnisvoll raffinierten Erlebnis, das fünf Jahre lang reifen darf. Der flüssige Fruchtkorb verdankt seinen Namen den Fässern, die einst illegal gebrannten Whisky bei seiner Reise durch Schottland tarnten.

Pig’s Nose Blended Scotch

Alkoholgehalt: 40% | Mit Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Sanfte Getreidenoten und Malz treffen auf die weiche Süße von hellem Honig.

Geschmack: Ein cremiges Mundgefühl trägt Aromen von Toffee, Butterkaramell und Vanille, die von würziger Orangenschale und einem Hauch schwarzem Pfeffer akzentuiert werden.

Nachklang: Der Abgang verweilt mit würzigen Noten wie Piment und der feinen Bitternote von Walnuss.

Es ist das subtile Zusammenspiel von seidiger Textur und einer einladenden Süße, das diesen Blend so zugänglich macht. Der Name ist hier Programm und spielt auf eine alte Redewendung an: Dieser Whisky soll so weich und sanft sein wie die Nase eines Glücksschweins.

Handwerkliche Tradition in kleinen Chargen

Hinter dem Pig’s Nose steht die Philosophie, einen Blended Scotch zu kreieren, der wenig dem Zufall und viel der Erfahrung überlässt. Er wird in Small Batches handgefertigt, wobei erstklassige Malt Whiskies mit hochwertigen Grain-Destillaten vermählt werden. Die entscheidende Prägung erfährt die Spirituose während ihrer Reifezeit in selektierten Ex-Bourbon-Fässern aus Eichenholz, die für die harmonische Verbindung der verschiedenen Komponenten sorgen.

Ein Profil von cremiger Süße und feiner Würze

Im Glas zeigt sich der Whisky in einem warmen Bernsteinton, der bereits optisch seine Weichheit ankündigt. Das Bouquet offenbart feine Getreidenoten, die sich mit hellem Malz und der Süße von Honig verbinden. Am Gaumen entfaltet sich eine bemerkenswert cremige Struktur, die von Aromen wie Butterkaramell, Toffee und Vanille getragen wird. Eine Nuance von geriebener Orangenschale und eine dezente Prise Pfeffer verleihen dem Geschmack eine anregende Frische, bevor er in einem würzigen Finale mit Anklängen von Walnuss und Piment ausklingt.

Ein vielseitiger Begleiter für gesellige Momente

Dieser Scotch ist eine Empfehlung für alle, die ein unkompliziertes, aber dennoch charaktervolles Genusserlebnis suchen. Durch sein mildes Profil eignet er sich hervorragend für den puren Genuss, beweist aber auch als hochwertige Basis in klassischen Cocktails seine Stärke. Das rustikale Labeldesign mit der markanten Illustration und die traditionelle zylindrische Verpackung unterstreichen den ehrlichen, handwerklichen Anspruch dieses Blends, der in keiner gut sortierten Bar fehlen sollte.

Sheep Dip 5 y.o.

Blended Malt Scotch Whisky

Alkoholgehalt: 40% | Mit Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Feines Malz verbindet sich in der Nase elegant mit den tiefen, fruchtigen Nuancen edler Sherryfässer.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine reiche Textur von süßem Karamell und dunklen Rosinen, die durch die lebendige Säure spritziger Zitrusfrüchte eine harmonische Balance erhält.

Nachklang: Der Abschied gestaltet sich langanhaltend und besticht durch eine sanfte, schmeichelhafte Cremigkeit.

In einer gut sortierten Hausbar verdient dieser Blended Malt einen festen Platz, nicht nur wegen seines markanten Namens, sondern aufgrund der Geschichte, die er erzählt. Der „Sheep Dip“ ist eine Hommage an die Ära der schottischen Bauern, die ihr flüssiges Gold in Fässern mit der Aufschrift „Schafstunke“ tarnten, um es vor den wachsamen Augen der Steuereintreiber zu verbergen.

Die Kunst der Camouflage und das Erbe von Richard Paterson

Hinter dieser Komposition steht die Handschrift des renommierten Master Blenders Richard Paterson, der für dieses Cuvée über zwölf verschiedene Single Malts aus ganz Schottland – von den Inseln bis zur Speyside – vereint hat. Die Reifung in einer Kombination aus First Fill Bourbon– und Sherry-Fässern verleiht dem Destillat eine besondere Tiefe. Abgefüllt von Ian Macleod Distillers, spiegelt dieser Whisky den rebellischen Geist und das handwerkliche Geschick der traditionellen Brennereien wider.

Ein Zusammenspiel von malziger Süße und feiner Frucht

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Goldton und entfaltet sofort ein Bouquet von feinem, süßem Malz und kräftigen Sherrynoten. Am Gaumen zeigt er sich vollmundig mit Nuancen von Karamell, saftigen Rosinen und einer lebendigen Note von Zitrusfrüchten, die harmonisch mit der cremigen Textur verschmelzen. Ein dezenter, sanfter Rauch zieht sich dezent durch das Profil und sorgt für eine elegante Struktur, ohne die fruchtigen Komponenten zu dominieren.

Ein vielseitiger Begleiter für Kenner und Entdecker

Dieser Blended Malt ist eine hervorragende Empfehlung für Genießer, die einen zugänglichen und dennoch charakterstarken Scotch suchen. Dank seines ausgewogenen Charakters und der komplexen Aromatik eignet er sich ideal für den puren Genuss bei Zimmertemperatur, überzeugt aber auch als hochwertige Basis in anspruchsvollen Cocktails. Das charmante Etikett mit dem Widderkopf und die liebevoll illustrierte Verpackung machen ihn zudem zu einem ästhetischen Highlight für jeden Liebhaber schottischer Whisky-Kultur.