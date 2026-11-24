Am heutigen Dienstag Nachmittag (heute vormittag stellten wir Ihnen bereits die neuen Aliens von Scotch Universe vor) finden wir innerhalb der Neuheiten bei Kirsch Import insgesamt vier neue Bottlings: Aus dem Harz kommt wieder zum Ende des Jahres ElsBurns winterliche Kirsch-Exklusivabfüllung, von der englischen Cotswolds Distillery erreichen zwei Bottlings unseren Handel, und Nikka Yoichi 10 y.o. Single Malt erscheint in einem neuen Design.

Hier alle weiteren Infos:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Alle Jahre wieder – anders:

ElsBurns winterliche Kirsch-Exklusivabfüllung ist da

Wenn draußen die Temperaturen sinken, wird es im Glas so richtig gemütlich: Der ElsBurn Cosy Winter geht bereits in die zwölfte Runde. Die diesjährige Exklusivabfüllung für Kirsch-Kunden hat neben winterlichen Gebäck- und Fruchtnoten auch feinen Rauch im Gepäck.

Im ElsBurn Cosy Winter XII treffen Rosinenkekse, britischer Früchtekuchen und buttriges Shortbread auf cremige Panna Cotta mit würzigem Beerenkompott. Im Hintergrund entfalten sich zarte, würzige Rauch- und Räuchernoten, begleitet von Zartbitterschokolade mit cremiger Ganache.

Seinen winterlichen Charakter verdankt der Single Malt einer Kombination aus First Fill Cream Sherry Hogsheads und Dolce Marsala Hogsheads. Die zwölfte Ausgabe des beliebten Winterwhiskys aus dem Harz wurde mit 52,1% vol. in nur 606 Flaschen abgefüllt.

ElsBurn Cosy Winter XII

2026 Release

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

First Fill Cream Sherry Hogsheads, Dolce Marsala Hogsheads

Englische Experimentierfreude:

Cotswolds abseits klassischer Fassreifungen

Zehn Jahre im Madeira-Fass oder ein ungewöhnliches Zusammenspiel von Ahornsirup, Torfrauch und Oloroso-Sherry: Die beiden neuen Single Malts der Cotswolds Distillery könnten unterschiedlicher kaum sein. Was sie verbindet? Ein ausgeprägtes Gespür für Fassreifung, englisches Whiskyhandwerk und eine Limitierung auf je 1.200 Flaschen.

Als fünfte Ausgabe der Harvest Series verbindet auch der Cotswolds Round Hill Harvest Kunst und Landschaft der Cotswolds. Inspiriert vom Gemälde „Near Traitor’s Ford“ von Jeffrey Pratt, kreierte Whisky Maker Alice Pearson einen Single Malt aus Ahornsirup-Fässern, Quarter Casks mit vorheriger Peated-Whisky-Belegung und Oloroso-Sherry-Hogsheads.

Der Cotswolds Madeira Cask Matured führt die Hearts & Crafts Series fort, eine Hommage an die britische Kunsthandwerksbewegung. Der zehnjährige Single Malt aus 100% traditionell bodengemälzter Cotswolds-Gerste reifte vollständig in Madeira Seasoned Casks. Das Ergebnis: Auf Kirschen, Toffee und Mandelcreme in der Nase folgen Bakewell Mandel-Tartes, getrocknete Erdbeeren und süße Gewürze.

Cotswolds Round Hill Harvest

Harvest Series No.5 – Batch 01/2026

Alkoholgehalt: 55% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Feine Nuancen von Ahornsirup und dunkler Schokolade verbinden sich elegant mit den Aromen von Äpfeln und Birnen. Ein subtiler Hauch von Rauch verleiht dem Bouquet eine vielschichtige Tiefe.

Geschmack: Cremiges Fudge und sattes Karamell prägen den Gaumen, begleitet von einer saftigen Apfelfruchtigkeit. Eine dezente Torfnote sorgt für eine harmonische Balance und Struktur.

Nachklang: Der langanhaltende Nachhall wird von röstigen Pekannüssen dominiert. Ein sanfter, rauchiger Ausklang rundet das Profil stilvoll ab.

Schon im Duft verbindet sich die Süße von Ahornsirup mit reifen Äpfeln, Birnen und einem feinen Rauchakzent. Der Cotswolds Harvest Series No. 5 – Round Hill Harvest setzt dieses Zusammenspiel mit vollmundiger Textur und sanftem Torf fort. Die fünfte Ausgabe der jährlich erscheinenden Serie ist auf 1.200 Flaschen limitiert.

Englisches Handwerk zwischen Ahornsirup und Oloroso

Die 2014 von Daniel Szor gegründete Cotswolds Distillery erzeugt diesen englischen Single Malt aus gemälzter Gerste. Für die Abfüllung vermählt sie Whisky aus Ahornsirupfässern mit Whisky aus Oloroso-Hogsheads aus spanischer Eiche; ein dezenter Torfhauch setzt einen rauchigen Gegenpunkt. Die Harvest Series würdigt die Landschaft und Kunst der Region: Ein impressionistisches Landschaftsmotiv in Blau, Gelb und Grün prägt die zylindrische Geschenkverpackung, während das cremefarbene Flaschenetikett mit dunkelbrauner Schrift zurückhaltend gestaltet ist.

Ahornsirup, Fudge und kandierte Pekannüsse

Im Glas zeigt der Whisky einen satten Bernsteinton mit ockerfarbenen Nuancen; im Duft begleiten karamellisierte Schokolade und reife Äpfel und Birnen den intensiven Ahornsirup. Am Gaumen entfaltet sich eine ölige, vollmundige Textur mit gesalzenem Karamell, cremigem Fudge und Toffeeäpfeln, durchzogen von leichtem Rauch. Der lange Nachklang verbindet kandierte Pekannüsse und Demerara-Zucker mit einer dezenten, würzigen Torfnote.

Kräftiger Genuss mit Raum für feine Nuancen

Diese Originalabfüllung kommt mit 55 % vol., ohne Kältefiltration und ohne Farbstoff in die 0,7-Liter-Flasche. Wenn Sie süß geprägte, körperreiche Single Malts mit zurückhaltendem Rauch schätzen, empfehlen wir Ihnen diesen Cotswolds pur oder mit wenigen Tropfen Wasser. Gereifter Käse oder dunkle Schokolade bieten eine passende Begleitung zur Verbindung von Ahornsirupsüße und nussig-trockenen Oloroso-Noten.

Cotswolds Madeira Cask Matured

Hearts & Crafts No.7 – Batch 01/2026

Alkoholgehalt: 54% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein elegantes Zusammenspiel aus reifen Kirschen und cremigem Toffee, das von einer feinen Mandelnote subtil untermalt wird.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine honigartige Fülle, in der getrocknete Feigen und Vanille auf die würzige Note von Zimt und röstige Nussaromen treffen.

Nachklang: Der Abgang überzeugt durch seine Tiefe mit Anklängen von dunklen Rosinen und einer dezenten, trockenen Eichenwürze.

Wer hochwertigen Single Malt als Ausdruck lebendiger Tradition betrachtet, findet im Cotswolds Hearts & Crafts No. 7 einen Begleiter, der die Brücke zwischen der idyllischen englischen Landschaft und der sonnenverwöhnten Weinkultur Portugals schlägt. In diesem Destillat vereinen sich handwerkliche Präzision und eine geduldige Reifung zu einem Charakterstück, das die Philosophie seiner Herkunft in jedem Detail widerspiegelt.

Traditionelle Werte im Herzen der Cotswolds

Die Cotswolds Distillery, 2014 von Daniel Szor gegründet, ist die erste und einzige Brennerei in dieser geschützten Region von herausragender natürlicher Schönheit. Die jährliche Hearts & Crafts Serie ist eine Hommage an die historische Arts & Crafts-Bewegung, die in dieser Gegend tief verwurzelt ist und für die Bedeutung von echtem Handwerk steht. Für das Batch 01/2026 setzte die Destillerie auf eine konsequente Madeira-Vollreifung, bei der das Destillat seine gesamte Reifezeit in sorgsam ausgewählten Eichenfässern verbrachte, die zuvor mit dem honigsüßen und nussigen Starkwein Portugals belegt waren.

Ein Zusammenspiel aus Honig, Nuss und dunkler Frucht

In einem warmen Ockerton fließt dieser Single Malt ins Glas, abgefüllt mit einer kräftigen Stärke von 54,0 % Vol., um die volle Aromenintensität zu bewahren. Das Bouquet ist geprägt von reifen Kirschen, buttrigen Mandeln und einem Hauch von karamellisiertem Toffee. Am Gaumen entfaltet sich eine komplexe Struktur aus gerösteten Nüssen und getrockneten Feigen, die von feiner Vanille und einer Prise Zimt begleitet wird. Da der Whisky nicht kältefiltriert wurde, bleibt das Mundgefühl voll und ölig, während der Nachklang mit trockener Würze und Rosinennoten langsam ausklingt.

Exklusivität für Kenner und Sammler

Mit einer weltweiten Limitierung auf lediglich 1.200 Flaschen ist diese Edition ein seltenes Zeugnis englischer Brennkunst. Die hochwertige, burgunderrote Verpackung mit ihren filigranen Blumen- und Vogelmotiven unterstreicht den ästhetischen Anspruch der Serie und macht sie zu einem Blickfang in jeder Sammlung. Wir empfehlen, diesen gehaltvollen Whisky pur oder mit wenigen Tropfen Wasser zu verkosten, um die vielschichtigen Nuancen der Madeira-Fässer vollständig zu erschließen.

Nikka-Hommage:

Yoichi 10 y.o. in neuer Verpackung

Wer zur Wurzel japanischer Whiskys auf schottischem Niveau gehen will, muss auf die Insel Hokkaido reisen. Im nasskalten Norden Japans stellt Yoichi, die erste Nikka-Brennerei, seit Mitte der 1930er-Jahre echten Single Malt mit feinen Rauchnoten her. Mit der neuen Ausstattung des Yoichi 10 y.o. ist eine Hommage an die Destillerie gelungen.

Nur einen Kilometer vom Japanischen Meer entfernt über Kohlenfeuer in kleinen Pot Stills destilliert, ist Yoichi Single Malt von zart salzigen Noten, Kraft, Öligkeit und Torfrauch mit bis zu 20 ppm geprägt. Der stets nur in kleineren Mengen verfügbare Yoichi 10 y.o. füllt Nosinggläser mit Aromen von Kräutern, weichen Gebäcknoten sowie fruchtigen und erdigen Anklängen.

Nikka Yoichi 10 y.o. Single Malt

Neue Ausstattung

Alkoholgehalt: 45% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: In der Nase verbinden sich reife Äpfel und Birnen mit einer delikaten Kräuternote und der subtilen Würze von Ingwer.

Geschmack: Eine geschmeidige Textur aus cremiger Vanille und Gebäcknoten wird von markantem Leder und lebhaftem Pfeffer kontrastiert, während dezenter Torfrauch für Komplexität sorgt.

Nachklang: Das langanhaltende, trockene Finish ist geprägt von würzigem Eichenholz, einer maritimen Salznote und dem klaren Charakter von Gerstenmalz.

Ein Single Malt dieser Machart richtet sich an Genießer, die die seltene Verbindung aus japanischer Präzision und dem rauen Charakter der Küste von Hokkaido zu schätzen wissen. Der Nikka Yoichi 10 Jahre ist eine ausdrucksstarke Momentaufnahme einer Destillerie, die ihre Wurzeln in der schottischen Tradition fand und doch eine ganz eigene, maritime Seele entwickelte. Es ist ein Whisky, der gleichermaßen durch seine Struktur und seine aromatische Komplexität überzeugt.

Pioniergeist und die Kühle des Nordens

Die Geschichte dieses Tropfens führt zurück in das Jahr 1934, als Masataka Taketsuru die Yoichi-Destillerie als erste Brennerei des Hauses Nikka gründete. Er wählte den Standort im Norden Japans bewusst, da die klimatischen Bedingungen und die Nähe zum Meer ihn an die schottischen Highlands erinnerten, in denen er sein Handwerk erlernte. Nach einer Reifezeit von zehn Jahren präsentiert sich dieser Whisky in einer ästhetisch gestalteten Ausstattung: Die markante Box in Senfgelb und Dunkelblau mit ihrer ungewöhnlichen, abgeschrägten Oberseite unterstreicht den besonderen Charakter dieser Edition. Das Etikett, das eine dezente Abbildung der historischen Brennereigebäude zeigt, verweist auf die Beständigkeit und das Erbe des Hauses.

Ein Zusammenspiel aus Küstenrauch und Gartenfrüchten

Im Glas präsentiert sich das Destillat in einem hellen Goldton. Das Bouquet eröffnet mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit und kräuterigen Akzenten, die von weichen Noten von Apfel und Birne untermalt werden, bevor sich beim Atmen reichhaltige Gebäckaromen dazugesellen. Am Gaumen zeigt sich der Yoichi lebendig und geschmeidig zugleich; hier treffen kandierter Ingwer und eine feine Pfeffernote auf eine cremige Vanillesüße. Der für Yoichi charakteristische Torfrauch bleibt dabei stets elegant im Hintergrund und lässt Raum für Nuancen von Leder und gerösteten Nüssen. Das Finale ist langanhaltend und trocken, wobei eine feine Salzigkeit und würzige Eiche an die maritime Herkunft erinnern.

Ein Charakterstück für den bewussten Moment

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Kenner, die einen Whisky mit klarer Struktur und maritimem Profil suchen. Mit seiner soliden Trinkstärke von 45 % Vol. bringt er eine beachtliche Intensität mit, die am besten pur bei Zimmertemperatur zur Geltung kommt. Er eignet sich hervorragend als Begleiter für entspannte Abendstunden, in denen man die Balance zwischen der rauchigen Würze und der fruchtigen Eleganz Schicht für Schicht entdecken kann. Ein klassischer Repräsentant japanischer Brennkunst, der die Tradition seines Gründers würdevoll fortführt.