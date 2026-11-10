Neu bei Kirsch Import: Turntable Singles, Dalmore Single Cask von Gordon & MacPhail und Kanosuke Peated

Fünf Single Cask Abfüllungen – darunter auch ein Grain Whisky – sowie ein limitierter Peated Single Malt der japanischen Kanosuke Distillery, das sind die Neuheiten aus dem Whisky-Segment bei Kirsch Import, die wir Ihnen heute vorstellen können.

Wie gewohnt, hier alle Details:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Jedes Fass ein Hit:

Mit Singles den VIP-Bereich von Turntable entdecken

Mit einem breiten Repertoire an exzellenten Fässern verleiht Turntable Spirits unterschätzten Blend-Talenten eine starke Stimme. Die neuen Single-Auskopplungen des Glasgower Labels bringen jetzt die Solokünstler hinter den Gesamtkunstwerken auf die Bühne. Auch aus Brennereien, deren Karriere längst beendet ist.

Die Turntable Spirits Singles rücken einzelne Fässer ins Rampenlicht – jedes für sich ein Hit, der stimmgewaltig demonstriert, woraus der Premium-Mix von Turntable gemacht ist. Wie bei einer LP drehen sich dabei die Etiketten mit.

Der Balmenach 2018/2026 legt einen vollmundigen, kräftigen Track mit Schichten von eingekochten Pflaumen und Toffee auf. Dafür arbeitete der Highlander zuvor acht Jahre lang im Oloroso Sherry Butt.

Von einem VIP destilliert, kann der Auftritt dieses Speysiders nur gelingen: Der GlenAllachie 2014/2026 liefert nach elf Jahren im Barolo-Fass eine Show aus lebhaften, vollen Aromen von reifen Beeren, Kirschkompott und dunklen Trauben, mit Vanille und süßer Gerste als Side-Acts.

Mit Vanille-Fudge, karamellisiertem Apfel und weichem Steinobst feiert der Port Dundas 2000/2026 ein Revival. Nach 26 Jahren im Chinkapin-Fass kreiert er ein zwischen cremiger Süße und herzhafter Holztiefe ausgeglichenes Echo aus der geschlossenen Lowland-Brennerei. Die Tickets für das Erlebnis? Fast geschenkt.

Der Arran 1996/2026 dokumentiert eine frühe Phase in der Erfolgsgeschichte der Inselbrennerei. Fast drei Jahrzehnte schlummerte dieses Talent im Sherry Puncheon, um eine rare Performance abzuliefern. Dabei verbinden sich Trockenfrüchte, Honig, Holzpolitur, Orangenschale und altes Leder zu einem eleganten, reifen und wachsigen Mix, der sich nur 472 Fans offenbart.

Single bells are ringing:

Dalmore Single Cask für Kirsch-Kunden

Dalmore ist eine der bekanntesten Single-Malt-Destillerien überhaupt. Nur selten gelangen Fässer der renommierten Highland-Brennerei in die Hände unabhängiger Abfüller. Im Holzschatz von Gordon & MacPhail sind wir dennoch fündig geworden und haben den Dalmore 2008/2026 in Form von nur 200 Flaschen exklusiv für den deutschen Markt gesichert.

Das Single Cask bietet Kennern die rare Chance, eine andere Seite von Dalmore zu erleben: ohne Sherryfass-Einfluss, ohne Färbung, ohne Kühlfiltration und in voller Fassstärke. Noch dazu zu einem Preis, der selbst gegenüber der regulären 18-jährigen Originalabfüllung attraktiv ist.

18 Jahre im Refill Bourbon Barrel Nr. 800114 lassen dem Brennereicharakter Raum. Während im Aroma frische Limette und tropische Früchte auf florale Töne folgen, entfalten sich am weichen Gaumen Noten von Birne, Banane und weißer Schokolade. Würzige Anklänge leiten das von Aprikosen und einem Hauch Menthol geprägte Finale ein.

Küstenrauch von Kanosuke:

Limitierter Peated Single Malt

An Japans Südwestküste hat Kanosuke einen Peated Single Malt geschaffen, der nicht auf dominanten Rauch setzt, sondern auf Balance: In einer limitiert verfügbaren Abfüllung aus überwiegend Shochu- und Bourbonfässern verbinden sich saftige Fruchtnoten, herzhafter Räucherschinken, Honig und eine Prise Meersalz.

Mit der limitierten Peated-Edition ist der 2027 gestarteten Brennerei ein vielschichtiger Whisky gelungen, der bei der San Francisco World Spirits Competition mit Doppelgold ausgezeichnet wurde. Bei weicher Textur und leicht erhöhten 48% vol. treffen süß-saure Schwarze Johannisbeeren, reife Birne und Kumquats auf meersalzigen Speck, Honigbutter und Umami-Noten. Das schmeckt pur ebenso wie im Highball, zu geräucherten Nüssen oder gegrilltem Fisch.