Clydeside Distillery veröffentlicht ihre bislang älteste Abfüllung

„Die Abfüllung wird mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nach Deutschland kommen“

Dies schrieben wir, als wir Ihnen unseren Fund der Etiketten des Clydeside 8 years old in der US-amerikanischen TTB-Datenbank vorstellten. Heute erhalten wir die Bestätigung: Über Alba Import ist die Small-Batch-Abfüllung jetzt im deutschen Handel erhältlich.

Hier alle Infos inklusive Tasting Notes (Wir haben um 14:15 Uhr den Text ausgetauscht und mit weiteren Bildern ergänzt):

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

The Clydeside Distillery aus Glasgow stellt ihren ersten 8-jährigen Single Malt vor

Die im Jahr 2017 von Morrison Glasgow Distillers Ltd. eröffnete und prominent am River Clyde im Herzen Glasgows gelegene Clydeside Distillery präsentiert stolz ihre bisher älteste Abfüllung, ein Meilenstein und eine Visitenkarte auf dem Weg zu einem Sortiment mit Altersangabe.

Mit 8 Jahren durchgehender Reifung in First Fill Oloroso Sherry Casks und abgefüllt in der Batch Strength von 55,5% zeigt der „Clydeside 8 Year Old“ eindrucksvoll die hohen Qualitätsansprüche von Distillerie Manager Alistair McDonald bei Produktion und Fass-Management.

Die besonders langsame und schonende Destillation in Verbindung mit äußerst kleinem Mittellauf führt zu einem hochreinen und immens fruchtigen New Make, der bestens mit Fass-Aromen harmoniert und erstaunlich schnell reift.

So präsentiert sich mit dem Clydeside 8 Year Old ein wunderbar ausgewogener Single Malt, der gleichberechtigt den exotisch fruchtigen Hausstil sowie süß würzige Noten der Oloroso Sherry Fässer präsentiert.

Clydeside 8 years old

Small Batch Limited Edition

Oloroso Sherry Matured, 55,5% vol.

Die Auflage beträgt 2100 Flaschen, von denen knapp 400 nach Deutschland gekommen sind.

Selbstverständlich erfolgte die Abfüllung in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtrierung.

Tasting Notes

Duft: Beerenkompot, Sirup und grüner Blatttee.

Geschmack: Kirschbonbon, Orange und Ananas.

Nachklang: Blumige Noten, Zimt und Mandel.