Recht selten sehen wir in letzter Zeit die Samstagsverkostungen von Agus MacRaild, aber sie kommen dennoch nicht unvermutet genug, als dass wir sie übersehen und auslassen würden. An diesem Samstag hat sich Angus zwei alte Macallan eingeschenkt, und wie man an den Punktewertungen (und den recht umfangreichen Tasting Notes) erkennen kann, war das ein ausgesprochenes Vergnügen. Hier unsere Tabelle:

Abfüllung Punkte

Macallan 1950 (43%, OB, UK, 1980s) 91 Macallan 14 yo 1970/1984 (57.0%, Samaroli for Osteria Apostoli, cask #11304, sherry) 94

„Hach“, kann man da nur sagen – und einen Blick ins alte Still House von Macallan werfen, wo diese beiden Tropfen destilliert wurden. Und unser Titelbild, ebenfalls von Jochen Wied, zeigt die alten Lagerhäuser der Brennerei…