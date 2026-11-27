Mit dem Legendary Silkie Cognac Cask Tastillery Edition bringt Tastillery einen interessanten Blended Irish Whiskey, gereift im 1st Fill Ex-Cognac Fass, auf den Markt. Der exklusiv für Tastillery abgefüllte Whiskey ist mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt und jetzt bei Tastillery zu haben. Alle Infos dazu und die Tasting Notes finden Sie untenstehend bei uns:

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EIN EXKLUSIVES GESCMACKSERLEBNIS: Legendary Silkie Cognac Cask Tastillery Edition

Donegal. Diese kleine Stadt in Irland wird von Fans außergewöhnlicher Whisk(e)ys mit ähnlich großem Respekt und Sehnsucht betrachtet wie Campbelltown von in Schottland. Denn dort in der Provinz Ulster war einst das Zentrum des Peated Irish Whiskey. Lange bevor Mitte des 20. Jahrhunderts alle Brennereien auf der grünen Insel wie gleichgeschaltet sanfte Destillate produzierten, wurde hier torfiger Whiskey gebrannt, dessen Ursprünge eng mit Geschichte der Destillation in Irland verbunden sind. Deswegen ist James Doherty, Gründer und Masterblender von The Legendary Silkie“, sehr stolz darauf, von gleich zwei legendären „Poitín“ Schwarzbrennern abzustammen, die den Stil der Region nachhaltig prägten.

Diese „Exclusive for Tastillery“ Abfüllung vereint einen Blend aus getorftem Single Malt und süßen, dreifach destilliertem Grain Whiskey in einem Fass, von dem die Schwarzbrenner des 19. Jahrhunderts nur träumen konnten, als sie im Mondschein Ihren Whiskey in unauffällige Gefäße abfüllten: Ein echtes, französisches Cognac-Fass, frisch entleert und voller fruchtiger Aromen, die die rauchige Süße des Whiskeys perfekt ergänzen und zu einer Abfüllung heranreifen ließen, der wir stolz unser Tastillery-Label verliehen haben!

Einmal mehr zeigt sich mit diesem leicht torfigen Whiskey aus Irland, dass die Zeiten der gleichförmigen, generischen Destillate von der grünen Insel endgültig vorbei sind.

Legendary Silkie Cognac Cask Tastillery Edition

Blended Irish Whiskey mit 46% Vol.

Tasting Notes:

Nase:

Heidekraut, Meersalz, Honig, frische Trauben

Gaumen:

Cognac, eingelegte Rosinen, Vanillecreme, grünes Fruchtsorbet, dezenter Rauch

Nachklang:

Süßer Torfrauch, Walnuss, karamellisierte Pistazie, Muskat, intensive Eiche

Cask-Details:

Blended Irish Whiskey, gereift im 1st Fill Ex-Cognac Fass

Holt euch ein Stück irische Whiskeykunst und -geschichte nach Hause, wie sie ein sollte: Authentisch, wild und legendär komplex. Dieser unfiltrierte und ungefärbte Ausnahme-Ire mit seinen perfekt ausbalancierten 46% Vol. ist auf nur 440 köstliche Flaschen limitiert.

Jetzt im Shop erhältlich