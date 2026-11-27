Liebe Leser, liebe Geschäftspartner, liebe Freunde von Whiskyexperts!

Nach fast 14 Jahren beginnt für Whiskyexperts ein neues Kapitel – mit dem bewährten Team (Dirk Piesczek und mir sowie unseren freien Mitarbeitern) und einem neuen Partner, der ab 1. Januar 2027 der Eigentümer von Whiskyexperts sein wird: Kirsch Import.

Das, was wir in über 25.000 Artikeln bewiesen haben, wird sich nicht ändern: Whiskyexperts ist ein Medium für alle whiskybegeisterten Leser, für den kleinen unabhängigen Abfüller ebenso wie für den Konzern, den Handel wie den Importeur – und die verlässliche, unabhängige Quelle für Neuigkeiten, Reportagen und Hintergrundberichte.

Was sich ändern wird: Wir werden in Zukunft unseren Lesern und Partnern mehr bieten können. Wir denken an neue journalistische Formate, mehr Videos, mehr Hintergrundberichte. Und wir wollen hin und wieder auch über den Tellerrand zu anderen Spirituosenkategorien blicken.

Dass wir diese Änderungen und mehr umsetzen wollen, war ein Grund dafür, uns seit Anfang des Jahres nach einem passenden Partner umzusehen. Mit Christoph Kirsch haben wir ihn gefunden, denn Christoph schätzt unsere Unabhängigkeit und versteht, dass sie für Qualität unerlässlich ist.

Ein zweiter Grund ist ein persönlicher: Als ich Whiskyexperts ins Leben rief, war ich unter 50. Jetzt bin ich bald 64 Jahre alt. Und über die knapp 14 Jahre ist mit dem Erfolg unserer Idee auch die Arbeitslast deutlich gewachsen. So schwer es mir auch fällt, ich muss mich vom Gedanken verabschieden, alles immer selbst machen zu wollen. Daher konzentriere ich mich ab 2027 auf das Recherchieren, Schreiben und die Kontakte mit unseren Partnern. Technik und Administration weiß ich ab dann in fähigeren Händen als meinen.

Unter diesen Voraussetzungen denke ich, dass wir Whiskyexperts bestens auf die Zukunft vorbereitet haben. Und ich freue mich darauf, weiter ein Teil dieser Zukunft zu sein.

Herzlichst

Bernhard Rems

für das Team von Whiskyexperts

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Kirsch Import übernimmt Whiskyexperts

Neue Perspektiven für eine etablierte Stimme der Whiskywelt

Stuhr, 26. November 2026 – Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Whiskyexperts eine feste Größe in der deutschsprachigen Whiskywelt. Mit der Übernahme durch Kirsch Import ab 01.01.2027 erhält das Fachmedium zusätzliche Ressourcen, um sein journalistisches Angebot auszubauen und sich technisch weiterzuentwickeln. Die redaktionelle Unabhängigkeit bleibt auch unter den neuen Eigentumsverhältnissen gewahrt. Herausgeber, Chefredakteur und Geschäftsführer Bernhard Rems gestaltet mit dem bestehenden Redaktionsteam die nächste Entwicklungsphase des Portals.

Die Kirsch Import GmbH & Co. KG übernimmt die Wiener Whiskyexperts GmbH und damit das Online-Fachmedium whiskyexperts.net. Mit rund 750.000 Besuchern im Jahr, knapp 30.000 Followern auf Facebook, der größten deutschsprachigen Whisky-Diskussionsgruppe mit über 9.300 Mitgliedern und einem Newsletter mit mehr als 6.400 Abonnenten erreicht das Portal Genießer ebenso wie Handel und Industrie.

Seit seiner Gründung hat sich Whiskyexperts mit kontinuierlicher Berichterstattung und einem breiten Themenspektrum eine treue Leserschaft aufgebaut. Mit dem Wachstum des Portals sind auch die Anforderungen an dessen Betrieb gestiegen. Die Übernahme durch Kirsch Import ist ein bewusst gewählter Schritt, um das über Jahre aufgebaute Medium langfristig zu erhalten und ihm neue Entwicklungsperspektiven zu eröffnen.

„Whiskyexperts ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen. In der bisherigen Konstellation waren unseren Möglichkeiten, das Medium weiterzuentwickeln, jedoch Grenzen gesetzt“,

sagt Bernhard Rems.

„Deshalb war der richtige Zeitpunkt gekommen, die Weichen für die Zukunft von Whiskyexperts zu stellen. Mit Kirsch Import gewinnen wir Möglichkeiten, die wir aus eigener Kraft nicht hatten. Entscheidend war für mich dabei, dass Whiskyexperts seinen journalistischen Anspruch und seine redaktionelle Eigenständigkeit bewahrt. Ich freue mich darauf, die nächste Entwicklungsphase gemeinsam mit dem Redaktionsteam zu gestalten.“

Bernhard Rems bleibt in seiner Funktion als Herausgeber, Chefredakteur und Geschäftsführer Ansprechpartner für Kunden und Partner. Dirk Piesczek, der fast seit den Anfängen von Whiskyexperts zur Redaktion gehört, setzt seine Arbeit ebenfalls im gewohnten Umfang fort. Der Standort Wien bleibt bestehen.

Redaktionelle Eigenständigkeit als Grundprinzip

Christoph Kirsch und Bernhard Rems kennen und schätzen einander seit vielen Jahren. Sie verbindet die Begeisterung für Whisky ebenso wie das Bewusstsein für die Bedeutung eines vielfältigen, gut informierten Branchenumfelds.

„Ich schätze Whiskyexperts seit Jahren als Informationsquelle und weiß, wie viel Arbeit und Herzblut Bernhard und sein Team in dieses Medium investieren“,

sagt Christoph Kirsch, Inhaber und Geschäftsführer von Kirsch Import.

„Uns ist bewusst, dass die Übernahme eines Fachmediums durch ein Unternehmen aus der Branche mit einer besonderen Verantwortung verbunden ist. Die redaktionelle Unabhängigkeit gehört zum Selbstverständnis von Whiskyexperts. Unser Ziel ist es, diese langfristig zu wahren und zugleich die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich Whiskyexperts als Fachmedium weiterentwickeln kann.“

Die redaktionelle Unabhängigkeit von Whiskyexperts wird unter den neuen Eigentumsverhältnissen organisatorisch abgesichert. Entscheidungen über Themenauswahl, Berichterstattung und redaktionelle Bewertungen liegen allein bei der Redaktion. Für Marken aus dem Kirsch-Import-Portfolio gelten dieselben redaktionellen Maßstäbe wie für die aller anderen Marktteilnehmer. Werbung wird weiterhin klar als solche gekennzeichnet. Auch als Werbeplattform steht Whiskyexperts unverändert allen Anbietern der Branche offen.

Auf Bestehendem aufbauen

Zu den geplanten Entwicklungen zählen neue journalistische Formate, ein Ausbau der Videoinhalte und der Hintergrundberichterstattung sowie die stärkere Einbindung angrenzender Spirituosenkategorien. Auch die technische Infrastruktur soll modernisiert und das umfangreiche Archiv des Portals besser zugänglich gemacht werden.

„In diesem Archiv stecken mehr als zehn Jahre Branchengeschichte, die Bernhard und sein Team mit großer Kontinuität dokumentiert haben. Diesen Fundus zu erhalten und für die Whiskywelt noch besser nutzbar zu machen, ist eine der Aufgaben, auf die wir uns besonders freuen.“ Christoph Kirsch

Über Whiskyexperts

whiskyexperts.net zählt zu den reichweitenstärksten digitalen Fachmedien für Whisky im deutschsprachigen Raum. Die redaktionell eigenständige Plattform berichtet täglich über Neuerscheinungen, Destillerien, Messen und Branchenentwicklungen und richtet sich an Genießer ebenso wie an Handel und Industrie. Betrieben wird sie von der Whiskyexperts GmbH mit Sitz in Wien.

Kontakt: Whiskyexperts GmbH, Bernhard Rems, Pilgramgasse 22/61, 1050 Wien, press@whiskyexperts.net

Über Kirsch Import

Kirsch Import mit Sitz in Stuhr bei Bremen ist einer der führenden Importeure und Distributoren für Premium- Spirituosen im DACH-Raum. Das 1976 gegründete Familienunternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeitende. Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, werden in zweiter Generation von Christoph Kirsch verwaltet.