Schenken mit Geschmack – Stilvolle Geschenksets von Nikka, Tamdhu und der Isle of Raasay Distillery

Das Schöne an Geschenksets ist, dass sie selbst schon festlich gestaltet sind – und wenn die Inhalte dann noch so gute Whiskys wie in diesen Fällen sind, macht es einem das Schenken doppelt leicht. Kirsch Import präsentiert in seiner neuesten Aussendung drei Geschenksets, die Sie bei Ihrem Händler finden können – von Nikka, aus der Speyside aus Tamdhu und von der Isle of Raasay Distillery.
Untenstehend stellt Ihnen Kirsch Import die drei Sets etwas näher vor:
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Schenken mit Geschmack – Stilvolle Geschenksets
Ein guter Drink, passende Gläser und eine Verpackung, die Geschenkpapier überflüssig macht: Stilvolle Geschenksets von Nikka, Tamdhu, und der Isle of Raasay Distillery machen Weihnachtsshopping leicht.
Nikka From The Barrel: Ikone im Quadrat
Hier trifft japanische Blend-Kunst auf fernöstlichen Minimalismus: Nikka From The Barrel präsentiert sich stilvoll in einer neuen, hochwertig texturierten Geschenkbox im quadratischen Format inklusive zweier Gläser und Ausgießer
Nikka Whisky From the Barrel mit 2 Gläsern & Ausgießer
Alkoholgehalt: 51.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert
- enthält 1 x Nikka From The Barrel (51,4% vol., 0,5 Liter), 2 x Nikka-Gläser & 1 x Ausgießer
- hochwertiges Set in quadratischer, texturierter Box
- für erinnerungswürdige Genussmomente
Tamdhu 12 y.o.: Sherryreife zum Verschenken
Zwölf Jahre ausschließlich in Oloroso-Sherryfässern verleihen dem Tamdhu 12 y.o. seine üppigen Noten von Beerenmarmelade, Zimt und Eichenwürze. Das goldverzierte Geschenkset mit zwei Tumblern unterstreicht die Eleganz des Speysiders.
Tamdhu 12 y.o. Geschenkset mit 2 Tumblern
Alkoholgehalt: 43% | Ohne Farbstoff
Isle of Raasay: Inselcharakter in Geschenkverpackung
Die markanten Dekanter der Hebriden-Brennerei greifen Felsen, Fossilien und Wacholderbeeren ihrer Heimat auf. Für die festliche Saison präsentieren sich der zart rauchige Single Malt in einer samtig ausgekleideten Geschenkboxen mit zwei Gläsern und Rezeptideen.
Isle of Raasay Single Malt Whisky – mit 2 Glencairn Gläsern
Alkoholgehalt: 46.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert