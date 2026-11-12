Schenken mit Geschmack – Stilvolle Geschenksets von Nikka, Tamdhu und der Isle of Raasay Distillery

Das Schöne an Geschenksets ist, dass sie selbst schon festlich gestaltet sind – und wenn die Inhalte dann noch so gute Whiskys wie in diesen Fällen sind, macht es einem das Schenken doppelt leicht. Kirsch Import präsentiert in seiner neuesten Aussendung drei Geschenksets, die Sie bei Ihrem Händler finden können – von Nikka, aus der Speyside aus Tamdhu und von der Isle of Raasay Distillery.

Untenstehend stellt Ihnen Kirsch Import die drei Sets etwas näher vor:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Schenken mit Geschmack – Stilvolle Geschenksets

Ein guter Drink, passende Gläser und eine Verpackung, die Geschenkpapier überflüssig macht: Stilvolle Geschenksets von Nikka, Tamdhu, und der Isle of Raasay Distillery machen Weihnachtsshopping leicht.

Nikka From The Barrel: Ikone im Quadrat

Hier trifft japanische Blend-Kunst auf fernöstlichen Minimalismus: Nikka From The Barrel präsentiert sich stilvoll in einer neuen, hochwertig texturierten Geschenkbox im quadratischen Format inklusive zweier Gläser und Ausgießer

Nikka Whisky From the Barrel mit 2 Gläsern & Ausgießer

Alkoholgehalt: 51.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

enthält 1 x Nikka From The Barrel (51,4% vol., 0,5 Liter), 2 x Nikka-Gläser & 1 x Ausgießer

hochwertiges Set in quadratischer, texturierter Box

für erinnerungswürdige Genussmomente

Tamdhu 12 y.o.: Sherryreife zum Verschenken

Zwölf Jahre ausschließlich in Oloroso-Sherryfässern verleihen dem Tamdhu 12 y.o. seine üppigen Noten von Beerenmarmelade, Zimt und Eichenwürze. Das goldverzierte Geschenkset mit zwei Tumblern unterstreicht die Eleganz des Speysiders.

Tamdhu 12 y.o. Geschenkset mit 2 Tumblern

Alkoholgehalt: 43% | Ohne Farbstoff

Isle of Raasay: Inselcharakter in Geschenkverpackung

Die markanten Dekanter der Hebriden-Brennerei greifen Felsen, Fossilien und Wacholderbeeren ihrer Heimat auf. Für die festliche Saison präsentieren sich der zart rauchige Single Malt in einer samtig ausgekleideten Geschenkboxen mit zwei Gläsern und Rezeptideen.

Isle of Raasay Single Malt Whisky – mit 2 Glencairn Gläsern

Alkoholgehalt: 46.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert