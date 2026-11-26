Mit dem Tomintoul 2016/2026 Single Cask #5825 bringt Kirsch Import eine weitere neue Abfüllung zum 50. Jubiläum des Unternehmens -limitiert auf 228 Flaschen. Der mit einer sehr guten Wertung bei Serge Valentin bedachte Speyside Whisky gab es schon auf der Whisky Live Germany zum Probieren, und er ist nun in den nächsten Tagen im Handel erhältlich, so wie ein neuer Single Grain, der Cambus 1990/2024 von Murray McDavid – wir bringen zu beiden schon jetzt die Infos:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

88 Punkte für 10 Jahre Bourbonfass: Jubiläums-Tomintoul überzeugt Serge Valentin

Der exklusiv zu unserem 50. Jubiläum ausgesuchte Tomintoul 2016/2026 demonstriert, wie viel Charakter im „gentle dram“ steckt. Zehn Jahre im First Fill Bourbon Barrel verleihen dem sanften Speysider intensive Noten von Nougat, Mandeln und cremigen Desserts. Dazu kommen frische Zitrusakzente – und 88 Punkte von Whisky-Kritiker Serge Valentin.

Mit dem Tomintoul 2016/2026 zeigt die Speyside-Destillerie nicht nur Kante, sondern wenn es nach Serge Valentin von whiskyfun.com geht auch eine überraschend maritime Seite. Das komplexe Einzelfass #5825 ist auf 228 Flaschen limitiert und kommt in einer hochwertigen Geschenkverpackung zu Liebhabern charaktervoller Bourbonfass-Whiskys.

Tomintoul 2016/2026 – 10 y.o. – 1st Fill Bourbon Cask #5825 – 50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 58% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Zarter Nougat und knuspriges Toffee verbinden sich mit der fruchtigen Note von Äpfeln. Elegante, blumige Tannine geben dem Bouquet einen feinen, strukturierten Rahmen.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich der Malt cremig mit nussigem Mais und dem Schmelz gezuckerter Mandeln. Nuancen von Kokos und eine Spur Zimt verleihen dem Körper eine vielschichtige Tiefe.

Nachklang: Das langanhaltende Finale überzeugt durch ein weiches Zusammenspiel von Vanille und gerösteten Mandeln, das mit einer dezenten Pfeffernote charaktervoll ausklingt.

Günstiges Goldstück: 33y.o. „Lost Distillery aus dem Cognac Fass“

33 Jahre Fassreife für unter 100 Euro? Murray McDavid macht es möglich. Mit einem Single Grain aus der 1993 geschlossenen Cambus Distillery bringt der unabhängige Abfüller ein Stück schottische Whiskygeschichte ins Glas. Ein Cognac-Finish verleiht dem lange gereiften Lowlander heimelige Noten von Apple Crumble mit Zimt und Demerara-Zucker.

Cambus 1990/2024 – 33 y.o. – Cognac Cask Finish – Murray McDavid

Alkoholgehalt: 46.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Feine Vanille und zartes Gebäck verschmelzen mit der würzigen Note von Zimt, während ein Hauch von süßem Tabak für eine einladende Tiefe sorgt.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich das Aroma von saftigem Apfelstreusel und weichem Karamell, harmonisch abgerundet durch die Süße von braunem Zucker und eine Prise Muskatnuss.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit eleganten Noten von Leder und konzentrierten Trockenfrüchten, getragen von einer geschmeidigen, samtigen Textur.