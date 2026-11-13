Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie jetzt 3 x 1 Flasche des kostbaren Tamdhu Cigar Malt – das limitierte Juwel aus der Speyside-Destillerie!

Langsam aber sicher weihnachtet es – auch bei unseren Gewinnspielen. Diesmal geht es in die Speyside, zu einer ikonischen Brennerei, die mit ihren Whiskys ausnahmslos auf Sherryfässer setzt und unter Kennern und Genießern einen hervorragenden Ruf genießt: Tamdhu. Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import, der die Abfüllungen von Tamdhu nach Deutschland bringt, verlosen wir drei kostbare Tamdhu Cigar Malt Batch IV – im Gesamtwert von knapp 720 Euro (UVP). Nicht nur Zigarrenfreunde werden an ihnen ihre helle Freude haben, auch alle Liebhaber gehaltvoller Sherry- und Weihnachtsaromen finden im Tamdhu Cigar Malt Batch IV dichte, vielschichtige und edle Geschmacksnoten.

Wie sie eine der drei Flaschen des kostbaren Tamdhu Cigar Malt Batch IV gewinnen können? Lesen Sie einfach den nachfolgenden Text aufmerksam durch und schicken Sie danach die Antwort auf die (dann nicht allzu schwere) Gewinnfrage an uns – und mit etwas Glück kann eine der drei Flaschen Ihnen gehören.

Keine Zeit versäumen und jetzt mitspielen – das Gewinnspiel endet am Sonntag!

Wir wünschen Ihnen jedenfalls auch diemal viel Spaß, viel Glück und freuen uns auf Ihre Einsendung. Hier alle Infos, die Sie für das Gewinnspiel brauchen:

Tamdhu: Speyside-Eleganz aus Sherryfässern

In der Tamdhu Distillery dreht sich alles um Sherryfässer. Als einziger in Schottland reift der Speyside Single Malt ausschließlich in Oloroso Sherry Hogsheads, Butts und Puncheons. Diese werden eigens in Jerez aus mindestens 75 Jahre alter europäischer sowie amerikanischer Eiche für Tamdhu angefertigt. Im Vergleich zu Bourbon Casks entstehen für die Brennerei so Kosten in zehnfacher(!) Höhe. Ein Einsatz, der sich vielfach auszahlt: Von der natürlichen Farbe bis zum Geschmack strahlen die Tamdhu Single Malts elegante Kraft aus.

Aus Familienhand: Ian Macleod Distillers & regionales Team

Auf die andalusischen Fässer setzt Tamdhu seit Beginn: Die Brennerei wurde als die damals modernste ihrer Art 1897 am Ufer des Flusses Spey errichtet. 2012 belebte das schottische Familienunternehmen Ian Macleod Distillers Tamdhu nach kurzem Stillstand wieder. Seitdem stellt ein regionales Team aus Freunden, Vätern, Söhnen und Cousins den Single Malt her. Wie? Etwa durch langsame Destillation in Pot Stills, deren Form einen klaren, malzigen Rohbrand hervorbringen. Anklänge von Birne, Apfel, Gras und Beeren verbindet dieser mit einem Hauch von Torfwürze (das Malz hat max. 2 ppm).

Tamdhu Distillery Manager Sandy McIntyre

Weihnachten im Glas: Tamdhu Cigar Malt

Als Sherry-Fan sein Glück zu finden, war vielleicht noch nie so einfach wie mit dem weichen Tamdhu 12 y.o. für Purgenuss oder Highballs, dem luxuriös dunklen Tamdhu 18 y.o. oder dem jährlich neu aufgelegten Tamdhu Cigar Malt. Für den mehrfachen Goldgewinner wird eine kleine Auswahl an aussagekräftigen First Fill European Oak Sherry Casks getroffen. Bei ungefilterten 53,8 % vol. entfalten sich so eine vollmundige Textur und kräftige Geschmacksintensität, die das komplexe Aroma und Mundgefühl einer Zigarre bestens ergänzen.

Tasting Notes:

Nase: Süßer Ingwerpudding und wärmendes Sherry-Eichenholz.

Gaumen: Crème brûlée und Crumble mit in Sherry getränkten Pflaumen.

Nachklang: Aprikosen und geröstete Mandeln mit knuspriger Honigwabe.

Wir verlosen 3 x 1 Flasche des Tamdhu Cigar Malt – Batch IV im Wert von je 239,90€ (UVP)!

Tamdhu Cigar Malt – Batch IV, Speyside Single Malt Scotch Whisky (53,8% vol., 0,7 Liter): gereift in 100% First Fill European Oak Sherry Casks; vollmundiger, vielschichtiger und kraftvoller Begleiter zur hochwertigen Lieblingszigarre; in Zigarrenbox-Optik verpackt; weder gefärbt noch kühlfiltriert

Und so gewinnen Sie eine von 3 Flaschen des Tamdhu Cigar Malt – Batch IV im Wert von je 239,90€ (UVP):

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Wieviele Brennereien in Schottland gibt es, die ihren Whisky ausschließlich in Sherryfässern reifen lassen?

A: nur Tamdhu

B: an die drei Dutzend

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Tamdhu“!

Unter allen Einsendungen mit richtiger Antwort und Betreff , die uns bis 15. November 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die drei Gewinner der Preise und geben sie am 16. November 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Tamdhu“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 15. November 2026, 23:59 Uhr. Pro Person beziehungsweise Haushalt ist nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen können ausgeschlossen werden. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 16. November 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist keine Rückmeldung, kann ein neuer Gewinn ausgelost werden. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeitende des Veranstalters sowie an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligte Unternehmen und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel bei wichtigen Gründen anzupassen, zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden. Diese Daten der Gewinner werden bei uns wie alle Adressdaten nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht, soferne dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren vollen Namen und Wohnort samt PLZ im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team