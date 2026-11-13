Mit Neuheiten des italienischen unabhängigen Abfüllers Wilson & Morgan findet sich Taunusfass in einer Woche auf der Interwhisky in Wiesbaden ein – darunter zum Beispiel ein 14 Jahre alter Laphroaig und ein 30 Jahre alter Glen Moray.

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Taunusfass bringt neue Abfüllungen von Wilson & Morgan auf die InterWhisky

In genau einer Woche geht es schon los. Vom 20.11 bis zum 22.11.26 könnt ihr uns auf der InterWhisky in Wiesbaden besuchen. Wir haben vorerst gefiebert, ob wir noch die letzte Lieferung vor der InterWhisky reinbekommen werden. Wir haben diese Woche unser aktuelles Portfolio an Wilson & Morgan Abfüllungen aufgestockt und mit einigen der brandneuen Bottlings erweitert.

Unter anderem konnten wir uns, zur Freude aller Islay-Fans, einen weiteren Laphroaig 2014, mit 8 Monaten Virgin Oak finish, aus der 100 U.K. Proof Serie sichern. Hier handelt es sich um das Single Cask #86766 mit nur 294 Flaschen und wie gewohnt mit 57,1% vol. abgefüllt!

Aus der Abfüllungsreihe „Classic Selection – Signature“ dürfen wir aus den Highlands einen Ardmore 12 Jahre, mit einer Nachreifung von 48 Monaten aus einem 1st fill Pedro Ximenez Fass und von der Insel Islay einen Caol Ila 14 Jahre, mit 60 Monaten Nachreifung, ebenso aus einem 1st fill Pedro Ximenez Fass begrüßen. Die beiden brandneuen Single Cask Abfüllungen wurden mit etwas angepasster Trinkstärke von 50% vol. anstatt der gewohnten 48% vol. abgefüllt.

Aus der Abfüllungsreihe „Cask Strength Selection“ bereichern unser aktuelles Wilson & Morgan Produktportfolio zwei 18 Jahre alte Speyside Single Cask Abfüllungen. Der Glen Moray 2008/2026 mit der Fassnummer #5 wurde mit 51,4% vol. abgefüllt und wurde durch ein 36 Monate langes finish eines 2nd fill Pedro Ximenez Fass veredelt. Der Glenlossie 2008/2026 mit der Fassnummer #2391 und kräftigen 52,3% vol. wurde einem etwas längeren finish von 50 Monaten, in einem 1st fill Pedro Ximenez Fass unterzogen.

Zu guter Letzt können wir eine neue Abfüllung aus dem Premium Segment vorstellen. Der Glen Moray 30 Jahre aus der „Special Release“ Abfüllungsreihe kommt in einer sehr hochwertigen Premium-Holzkiste. Die auf sehr wenige Flaschen limitierte Abfüllung von der Speyside wurde durch ein langes finish in einem 1st fill Pedro Ximenez Fass für 56 Monate perfektioniert. Nach 30 Jahren ist ein deutlicher Einfluss des Eichenfass zu erwarten und genau das finden wir im Glas. Wir hatten das große Glück, dass wir diese einzigartige Abfüllung zuvor schon als Sample von Fabio Rossi zugeschickt bekommen haben und uns von der Qualität vorab selbst überzeugen durften. Aber das war auch zu erwarten. Wir hatten bisher noch keinen schlechten Glen Moray aus dem Hause Wilson & Morgan im Glas.

Eine ebenfalls sehr besondere Flasche, die wir unbedingt haben wollten, bringt uns der Ambassador Armin Kousminscki persönlich aus Italien mit. Ihr dürft eine Glenrothes 30 Jahre aus der „Decanter Collection“ total exklusiv auf der InterWhisky probieren. Als erster Shop in Deutschland dürfen wir das feine Stück auf der InterWhisky präsentieren. Wenn Sie euch zusagt, könnt ihr Sie bei uns direkt bestellen. Wir freuen uns auf euch!