Einen 18 Jahre alten Single Grain aus der North British Distillery mit einer etwas ungewöhnlichen Nachreifung bringt Tastilery als erste Abfüllung in der neuen Masterclass-Serie: Reifte der Single Grain ursprünglich in einem 1st Fill Sherry Casks und Refill Bourbon Casks, erhielt er dann ein Finish in einem einzelnen ganz frischem Ex-Bourbon-Fass.

Der Ardnamara 18yo von Tastillery ist ab sofort erhältlich – mehr über ihn und wie Sie ihn bestellen können, finden Sie untenstehend:

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VON MEISTERHAND DESTILLIERT UND GEFINISHED: TASTILLERY MASTERCLASS IST DA!

ARDNAMARA: LANGE REIFUNG, EDLES FINISH

Ein neuer Stern an unserem Whiskyhimmel: Die Tastillery Masterclass vereint edel gereifte Whiskys mit der Erfahrung unseres Teams, wenn es um die Maxime geht: Das Bessere ist der Feind des Guten. Für diese Abfüllung ließen wir einen 18 Jahre alten Single Grain Whisky aus der North British Distillery in Edinburgh für drei Monate in einem ganz frischem Ex-Bourbon-Fass nachreifen. Zuvor verbrachte er seine Tage sowohl in 1st Fill Sherry Cask als auch in Refillfässern aus amerikanischer Weißeiche. Bei einem Grain mit seiner vordergründigen Süße treten die Aromen der Fassreifung noch intensiver zutage als bei einem Single Malt und seinem Brennereicharakter. Für den Ardnamara wollten wir durch das intensive Finish die frische Vanillesüße des Bourbons noch stärker betonen, damit sie den fruchtigen, roten Sherrynoten mit ihren cremigen Texturen auf Augenhöhe begegnet. Das Ergebnis wurde mit zugänglichen 46% Vol. abgefüllt, der für uns optimalen Trinkstärke für eine so lange gelagerte Köstlichkeit.

„Tastillery Masterclass: Ardnamara“ Single Cask Whisky mit 46% Vol.

Tasting Notes:

Nase: Ahornsirup, Crème brûlée, Cornflakes, Cocktailkirsche

Gaumen: Toffee-Fudge, Vanillesirup, gelbe Äpfel, getrocknete Feigen, Rosinen

Nachklang: Intensive Eiche, Shortbread mit Karamell, weißer Pfeffer, Ingwer, Aprikose

Cask-Details:

18 Jahre Reifung: Refill Sherry Cask + Refill American Oak

3 Monate Finish: 1st Fill Ex-Bourbon

Feiert mit uns den Start dieser neuen „Finished by Tastillery“ Selection, die in einem edlen Vintagedesign eine Zierde in eurer Homebar sein wird. Macht am besten schonmal richtig Platz im Regal, denn weitere Abfüllungen in der gleichen Aufmachung und mit dem gleichen Anspruch an bedingungslose Köstlichkeit stehen bereits in den Startlöchern und folgen im Laufe des Jahres 2027.

Erhältlich hier bei Tastillery!