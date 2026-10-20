Ihre gemeinsame Bottling-Reihe „Finest Whiskies“ stellen heute Sansibar Whisky und die Whisky Agents vor. Den Auftakt der Serie ausgewählter Whiskyabfüllungen für den weltweiten Markt bilden vier Whisky, mehr zu den vier Abfüllungen in der folgenden Info:

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Sansibar Whisky und die Whisky Agents starten gemeinsame Abfüllungsserie „Finest Whiskies“

Vier charakterstarke Whiskys bilden den Auftakt der exklusiven Serie für den globalen Markt. Alle Abfüllungen sind ab November weltweit erhältlich.

Sansibar Whisky und die Whisky Agents präsentieren eine gemeinsame Serie ausgewählter Whiskyabfüllungen für den weltweiten Markt. Zum Auftakt umfasst die Reihe vier Whiskies mit unterschiedlichen Fassprägungen und eigenständigem Charakter: einen 10-jährigen Glengoyne aus dem Sherry Hogshead, einen 13-jährigen Laphroaig aus vollständiger Port-Cask-Reifung, einen 30-jährigen Tobermory aus dem Bourbon Hogshead und einen 36-jährigen North British aus einem Sherry Butt.

Der Glengoyne 10 Jahre kommt mit 55,3 % vol. ins Glas. Das Sherry Hogshead hat Aromen von Schokoladen Rosinen, getrockneten Aprikosen und Orangenschale, begleitet von dunkler Schokolade. Am Gaumen treffen fruchtige Sherrynoten auf Nüsse und Zimt; der Abgang wirkt warm und angenehm trocken.

Der Laphroaig 13 Jahre reifte vollständig im Port Cask und wurde mit 54,6 % vol. abgefüllt. In der Nase verbinden sich markanter Torfrauch und maritime Noten von Erdbeeren und einem rosé Schaumwein. Am Gaumen Portweinfrucht, salzige Würze und Kakao die auf den kräftigen Rauch treffen. Der Abgang bleibt lang, rauchig und fruchtbetont.

Der Tobermory 30 Jahre aus dem Bourbon Hogshead weist einen Alkoholgehalt von 50,7 % vol. auf. Vanille, Honig, reife Birne und Zitronenzeste prägen seinen Duft. Am Gaumen zeigen sich cremige Fruchtnoten, begleitet von Mandeln und feiner Eichenwürze und ist sehr ausbalanciert. Der Abgang ist lang und elegant würzig.

Der North British 36 Jahre aus dem Sherry Butt wird mit 51,8 % vol. abgefüllt. Noten von Karamell, Vanille und gebackenem Apfel & Bananen verbinden sich mit Rosinen und gerösteten Nüssen.. Am Gaumen ergänzen Toffee, dunkle Früchte und ein Hauch Espresso das Geschmacksbild. Eine trockene, würzige Eichennote prägt den langen Abgang.

Mit den vier Auftaktabfüllungen setzen Sansibar Whisky und die Whisky Agents auf eine vielseitige und persönliche Auswahl, die unterschiedliche Fassarten, Reifegrade und Whisky-Stile zusammenbringt. Die gemeinsame Serie ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.