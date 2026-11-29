Willkommen zur 522. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 522 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

The Cask Wizard also Marco Mack – Made in Germany : der Whisky Podcast Folge 59

Videos:

Whisky Nerd – J.H. Single Malt Whisky 13 Jahre Ex – Traubenbrandfass

World Wide Whisky – Classic Malts of Scotland – Dalwhinnie 15 Jahre

Whisky & Film – Raasay 2019 – Na Sia Single Cask Series

Friendly Mr. Z – Mortlach 12 Jahre aus Rivesaltes Casks von Signatory Vintage

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.