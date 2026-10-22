Kirsch Import bringt sechs weitere Neuheiten von der Whisky Live Germany 2026 in den Handel

Und auch diesen Donnerstag können wir Ihnen noch ein halbes Dutzend weiterer Neuheiten von der Whisky Live Germany 2026 präsentieren, die nun über Kirsch Import in den deutschen Handel kommen. Die Abfüllungen stammen aus Tormore, der Destillerie Benromach, der Isle of Raasay Distillery und den Labeln Port Askaig und Smoky Scot – und sind alle auf der Messe erstmals präsentiert worden.

Erwarten Sie diese Abfüllungen in den nächsten Tagen bei Ihrem Fachhändler:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neue Highlights der Whisky Live Germany 2026

Von exklusiven Einzelfässern über Core-Range-Senioren bis zu rauchigen Inselmalts: Hier finden Sie einige der spannendsten Abfüllungen der Whisky Live Germany 2026 für Sie zusammengestellt.

Tormore 12 y.o. & 18 y.o.: Zwei Fässer, zwei Facetten

Unter den Elixir Distillers startet Tormore neu durch und demonstriert mit zwei Single Casks die Vielseitigkeit der Speyside Malts. Der Tormore 2007/2026 aus dem Refill Bourbon Barrel setzt auf den puren Brennereicharakter, während der Tormore 2014 aus dem PX Sherry Hogshead dessen fruchtig-süße Seite unterstreicht.

Tormore 2007/2026 – 18 y.o. – Refill Bourbon Barrel #700702 – 50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 54.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Birne und Pfirsich verschmelzen mit lebhaften Zitrusfrüchten zu einem hellen Bukett. Feine Haselnussnuancen und die cremige Süße von Sahnebonbons und Vanille runden das Profil elegant ab.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich der Whisky fruchtbetont mit Noten von Birne und Pfirsich, untermalt von samtigem Karamell und Vanille. Eine subtile Eichenwürze harmoniert dabei mit delikaten Haselnuss-Anklängen.

Nachklang: Das Finale ist geprägt von langanhaltender Vanille und Karamell, während nussige Töne und ein dezenter Zitrusakzent den Genuss stimmig beschließen.

Tormore 2014/2026 – 12 y.o. – PX Sherry Hogshead #47177 – 50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 57.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Birnen und lebendige Zitrusnoten verbinden sich mit der cremigen Süße von Vanille und Honig, unterlegt von dunkler Schokolade und Datteln.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich saftige Feigen und Pflaumen, die von einer fein abgestimmten Würze aus Zimt und Nelke begleitet werden.

Nachklang: Ein langanhaltendes Finale, das mit der feinen Bitternote dunkler Schokolade und der intensiven Präsenz getrockneter Früchte ausklingt.

Port Askaig 13 y.o.: Rauch trifft Reichhaltigkeit

Zum 50. Jubiläum von Kirsch Import wurde dieser 13 Jahre alte Port Askaig aus einem Oloroso Sherry Butt abgefüllt – für Liebhaber kräftiger Islay Malts und eine Kombination aus maritimen Torfrauch, Trockenfrüchten und würziger Tiefe.

Port Askaig 2013/2026 – 13 y.o. – Oloroso Sherry Butt #4419 – 50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 53.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein markanter Schleier aus Torfrauch verbindet sich mit der mineralischen Note von Meeresluft. Darunter entfalten sich die sanfte Süße getrockneter Feigen und ein Hauch feiner Vanille.

Geschmack: Am Gaumen trifft kraftvoller Rauch auf die Tiefe von dunkler Schokolade und konzentrierten Rosinen. Eine würzige Pfeffernote verleiht der dichten Struktur eine präzise Schärfe.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend mit den herben Noten von Zartbitterschokolade und edlem Leder. Ein subtiler Sherry-Nachhall rundet das komplexe Profil elegant ab.

Smoky Scot Orkney: Inselrauch aus dem Norden

Das limitierte Orkney Release der Island Peat Edition verbindet aromatischen, heidekrautartigen Rauch mit floralen Noten, Honigsüße und sanfter Würze. Die Alternative zu kräftigeren Islay-Klassikern wurde unverfälscht und in idealer Trinkstärke abgefüllt.

Smoky Scot Single Malt Scotch Whisky – Island Peat Edition (Orkney)

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem hellen Goldton, der seine Naturbelassenheit unterstreicht. Die Nase wird von einem feinen Schleier aus aromatischem Rauch und einer begleitenden Süße umspielt, die an blühende Landschaften erinnert. Am Gaumen entfaltet sich eine harmonische Balance aus erdigen Nuancen, reifen Früchten und einer dezenten Würze, die durch den Alkoholgehalt von 46 % vol. präzise und strukturiert zur Geltung kommt.

Benromach 25 y.o.: Standard-Senior

Der Benromach 25 y.o. ist die bislang älteste Abfüllung der Core Range. Ausschließlich in Bourbon- und Sherryfässern gereift, verbindet er üppige Beeren, karamellisierte Äpfel, Orange, Bananenchips, Zimt und Eichenwürze mit dem typisch zarten Benromach-Rauch.

Benromach 25 y.o.

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Das Bouquet eröffnet mit reichen Beerenaromen, die harmonisch mit Noten von Toffee-Apfel und einer feinen Vanillesüße verschmelzen. Am Gaumen entfaltet sich eine lebendige Struktur, geprägt von saftigen Rosinen und spritzigen Orangennoten, die allmählich in Nuancen von tropischen Früchten und getrockneter Banane übergehen. Der für Benromach charakteristische, dezente Rauch webt sich wie ein feiner Schleier durch das Geschmacksbild und wird im langanhaltenden Finale von der Würze reifer Eiche elegant abgerundet.

Isle of Raasay: Holzrauch von den Hebriden

Zum 50. Jubiläum von Kirsch Import steuert die Inselbrennerei ein exklusives Single Cask bei. Der getorfte Isle of Raasay aus dem Oloroso Oak Barrique verbindet süße Trockenfrüchte mit Cocktailkirschen und Holzrauch.

Isle of Raasay 2021/2026 – Ex-Oloroso Sherry Barrique #2021/142- 50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 59.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert