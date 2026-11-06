The Caskhound mit zwei Messepremieren auf der Hall of Angels’ Share

Heute startet Hall of Angels’ Share. Die Whisky- und Rummesse findet in diesem Jahr wieder in der Neuen Tonhalle in Villingen statt. Auf der Messe vertrten sin wird auch Tilo Schnabel a.k.a. The Caskhound. Mit im Gepäck hat er auch zwei besondere Messepremieren, über die Sie alle Details und Einzelheiten in der folgenden Info finden können:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Märchenhaft gereift, punktgenau gefeiert: THE CASKHOUND präsentiert zwei sherrystarke Messepremieren auf der Hall of Angels’ Share 2026!

Wenn vom 6. bis 8. November die „Hall of Angels’ Share“ in Villingen ihre Pforten öffnet, ist auch THE CASKHOUND wieder mit von der Partie. Neben zahlreichen Highlights und neuen Abfüllungen hat Fassflüsterer Tilo Schnabel gleich zwei besondere Messepremieren im Gepäck: einen charakterstarken 10-jährigen GLEN MOSSET aus der Benromach Distillery und einen 23-jährigen GLENDULLAN mit einer ziemlich außergewöhnlichen Geburtstagsgeschichte.

Nach dem letztjährigen Abstecher ins Warehouse von Wein-Riegger kehrt die beliebte Whisky- und Rummesse 2026 in die Neue Tonhalle zurück. Seit 2014 sorgen die Veranstalter Wein-Riegger und der Whiskyclub Black Forest mit renommierten Ausstellern, spannenden Drams und abwechslungs-reichen Tastings für Whiskygenuss vom Feinsten. Das Team von THE CASKHOUND freut sich auf drei spannende Messetage – und auf die Gelegenheit, den Besuchern zwei Speyside-Raritäten aus Brennereien vorzustellen, die man bei unabhängigen Abfüllern eher selten antrifft.

TILOS MESSE-MÄRCHEN: Wachgeküsst mit Sherry und Rauch!

„Dramröschen und die schlafende Destille“ heißt die neueste Ausgabe von TILOS MESSE-MÄRCHEN – jener exklusiven Whiskyserie, deren Abfüllungen ausschließlich auf Messen probiert und gekauft werden können. Hinter dem märchenhaften Etikett steckt diesmal ein 10-jähriger GLEN MOSSET aus der Benromach Distillery, deren eigenständiger Hausstil mit kerniger Malzigkeit, markanter Würze und einer feinen Rauchigkeit für eine charaktervolle Ausnahme unter den oft fruchtbetonten Speyside-Malts sorgt.

Und so zeigt er sich im Glas: Dunkle Sherryfrüchte, saftige Kirschen und cremige Schokolade, dazu geröstete Nüsse, herbe Würze und feine erdige Anklänge. Doch der eigentliche Clou kommt später: Der zunächst kaum wahrnehmbare Kaminrauch schleicht sich am Gaumen ins Geschehen, gewinnt zunehmend an Präsenz und hinterlässt im langen, trockener werdenden Finale seine leicht aschige Signatur. Kraftvoll, ölig und mit ordentlich Charakter – ein rustikal-eleganter GLEN MOSSET, bei dem üppige PX-Fruchtigkeit und kerniger Rauch eine überraschend harmonische Liaison eingehen.

TILOS MESSEMÄRCHEN: GLEN MOSSET 2016

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (Distilled: 09/09/2016 • Bottled: 18/09/2026) • 59,8 % Vol. Natural Cask Strength Matured in a Sherry Barrel 147 Bottles • Non Chillfiltered • Natural Color • Natural Cask Strength

Messepreis für Flasche á 0,7 l: 85,00 Euro

THE GATHERING: Der Clan feiert, der Sherry liefert!

Die zweite Messepremiere erzählt eine Geschichte, die man sich kaum schöner ausdenken könnte: THE GATHERING – TILO’S BIRTHDAY BOTTLING, ein 23-jähriger GLENDULLAN, wurde an Tilo Schnabels Geburtstag destilliert – und auf den Tag genau 23 Jahre später, ebenfalls an seinem Geburtstag, abgefüllt! Passend dazu zeigt das Etikett einen schottischen Clan-Chief, der mit seinen Gefolgsleuten und dem treuen Deerhound seinen Ehrentag feiert. Slàinte!

Glendullan zählt zu den traditionsreichen Speyside-Brennereien, deren fruchtbetonter Whisky überwiegend in Blends landet. Ältere unabhängige Abfüllungen sind entsprechend selten. Für Tilos Geburtstagsdram wurden zwei Sherryreifungen vermählt: Amontillado und Pedro Ximénez – eine Kombination, die dem lebhaften Destilleriecharakter eine bemerkenswerte Tiefe verleiht.

Auch aromatisch gibt es beim THE GATHERING einiges zu feiern: Die frische Fruchtigkeit von Äpfeln und reifen Birnen bildet den Auftakt, bevor dunkle Trockenfrüchte, geröstete Nüsse und edle Holznoten das Aromenspiel vertiefen. Am Gaumen entfaltet sich ein reizvoller Kontrast zwischen der samtigen Süße des PX-Sherrys und der feinherben, nussigen Trockenheit des Amontillados. Espresso, dunkler Kakao und dezente Eichentannine sorgen schließlich für einen eleganten, anhaltenden Nachklang. Ein wunderbar sherry-gereifter GLENDULLAN mit cremiger Textur, bemerkenswerter Tiefe und jener souveränen Gelassenheit, die man sich nach 23 Jahren Fassreife durchaus erlauben darf!

THE GATHERING: GLENDULLAN 2003

Speyside Single Malt Scotch Whisky

23 Jahre alt (Distilled: 10/09/2003 • Bottled: 10/09/2026) • 52,5 % Vol. Natural Cask Strength Fully matured in Sherry Casks (Vatting of Amontillado & PX Sherry Cask) 277 Bottles • Non Chillfiltered • Natural Color • Natural Cask Strength

Preis für Flasche á 0,7 l: 135,00 Euro

Beide fair bepreisten Messepremieren stehen für das, was THE CASKHOUND ausmacht: eigen-ständige Charaktere, spannende Fassgeschichten und Whiskys abseits ausgetretener Pfade. Wer die beiden Neuzugänge und viele weitere THE CASKHOUND Abfüllungen entdecken möchte, ist herzlich willkommen. Tilo und seine Mitstreiter freuen sich auf gute Gespräche und den einen oder anderen gemeinsamen Dram!

Wenn Ihr mehr über unsere Produkte erfahren wollt, besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet Ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet Euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.

THE CASKHOUND | Tilo Schnabel | info@thecaskhound.de | www.thecaskhound.de