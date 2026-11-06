

Zu einem festen Termin hat sich die Worpsweder Whisky Fair entwickelt. In diesem Jahr geht sie in ihre dritte Auflage, Whisky, Raritäten und Livemusik gibt es am 14. November in der Bötjersche Scheune, Bauernreihe 3a in Worpswede. Am Vorabend findet eine Warm-up-Party im Clansman Pub, Findorffstraße 12a in Worpswede statt. Und hier findet am Samstag ab 22 Uhr die After-Show-Party der Worpsweder Whisky Fair statt. Hier alle weiteren Infos:

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Whisky, Raritäten und Livemusik: 3. Worpsweder Whisky Fair am 14. November

Internationale Aussteller, eine eigene Messeabfüllung und ein musikalisches Rahmenprogramm in der Bötjerschen Scheune

Worpswede. Die Worpsweder Whisky Fair geht in die dritte Runde: Am Samstag, 14. November 2026, laden die Veranstalter Marcus Beyer, Scott Gordon und Dennis Schneider von 12 bis 22 Uhr in die Bötjersche Scheune, Bauernreihe 3a in Worpswede, ein. Neben bekannten Gesichtern erwarten die Gäste neue Aussteller, internationale Whiskyentdeckungen und Raritäten. Livemusik, ein Foodtruck und eine eigene Messeabfüllung ergänzen das Programm.

„Versprochen ist versprochen und ich freue mich riesig, dass wir diese Veranstaltung nun zum bereits dritten Mal in Folge auf die Beine stellen können“, sagt Marcus Beyer.

Scott Gordon ergänzt: „Dabei ist es uns auch in diesem Jahr wichtig, neben alten Bekannten auch wieder mit neuen Ausstellern für Diversität und Abwechslung zu sorgen.“

Von der Insel Föhr bis nach Norwegen

Leon Schuster von den Malt Mariners bringt deutschen Whisky von der Hinrichsen Farm auf der Insel Föhr sowie norwegischen Whisky von Bivrost mit. Jens Fahr reist aus Delitzsch an und öffnet seine Schatzkammer: Er hat zahlreiche Raritäten und alte Blends im Gepäck. Alba Import stellt eine Auswahl verschiedener Whiskys und Gin aus seinem Portfolio vor. Die dänische Destillerie Stauning präsentiert ihre neuesten Abfüllungen.

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine eigene Messeabfüllung zur Worpsweder Whisky Fair geben.

Zigarren, Kulinarik und Livemusik

Björn Bertram von VCF Cigars Deutschland berät rund um das Thema Zigarren. Diese können vor Ort im Außenbereich genossen werden. Familie Hartmann aus Worpswede ist mit einem Stand mit Senf und Gewürzen vertreten. Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom Foodtruck Moorkitchen. Merle Baro begleitet den Messetag mit Livemusik.

Auftakt und Ausklang im Clansman

Bereits am Freitagabend, 13. November, beginnt das Whisky-Wochenende mit einer Warm-up-Party im Clansman Pub, Findorffstraße 12a in Worpswede. Für Livemusik sorgt Christian Pfeiff alias Jammin Sam. Nach Ende der Whisky Fair am Samstag um 22 Uhr laden die Veranstalter zur After-Show-Party ins Clansman Pub ein – zum gemütlichen Beisammensein und gemeinsamen Ausklang des Messetages.

Tickets und Eintritt

Tickets sind online sowie an der Tageskasse für 15 Euro pro Person erhältlich. Im Preis enthalten sind der ganztägige Eintritt zur Veranstaltung, ein Tastingglas, ein Glashalter und ein Begrüßungsdram von 2 cl. Der Eintritt ist ausschließlich Personen ab 18 Jahren gestattet.

Weitere Informationen und Onlinetickets: https://maltpit.de/pages/whisky-fair-worpswede