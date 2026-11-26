Um einmal vorab die mögliche Verwirrung um das kommende Chinesische Jahr zu mindern: Year of the Ram und Year of the Goat meinen das kommende, am 6. Februar des Jahres beginnende Chinesische Neue Jahr, zu Deutsch Jahr der Ziege, des Widders oder Jahr des Schafes (alle drei teilen sich ein gemeinsames chinesisches Schriftzeichen). Und weil in manchen neuen Releases von der Fire Goat, also der Feuerziege die Rede ist: in einem 60 Jahre-Zyklus wird eines der fünf Elemente vorangestellt – das ausklingende Jahr ist das des Feuerpferds, und nun beginnt das der Feuerziege.

Und genau zu diesem gibt es ab sofort von Tamdhu eine 15 Jahre alte Abfüllung, den Tamdhu Year of the Ram 2027, der in Batch Strength von 52,8% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde. Mit dem Destillationsjahr 2015 stammt er aus dem letzten Jahr der Ziege – und er reifte, wie bei Tamdhu üblich, exklusiv in Sherryfässern aus Europa und Amerika, die mit Oloroso Sherry aus Jerez präpariert waren.

In der Nase finden sich laut der Brennerei warme Gewürze, Marzipan, Kirschen und Bratäpfel. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky samtig und elegant – mit Noten von süßem Sherry, Vanille und dezenter Eichenwürze – der Abgang ist lang, nachhaltig und süß.

“This whisky was distilled in 2015, the last Year of the Ram, and has spent the years since resting in sherry oak at the distillery while the Chinese zodiac turned a full circle back to the Ram. “Waiting twelve years from the still to the celebration takes patience, but patience is what sherry oak has always asked of us at Tamdhu, and it’s what makes a vintage like this so special to the team who have looked after it.” Sandy McIntyre, Tamdhu Distillery Manager

Natürlich sind die Verpackung und das Label des Tamdhu Year of the Ram 2027 speziell gestaltet – sie zeigen Widder, auf dem Karton sogar zwei davon, denn in China glaubt man, dass Gutes immer paarweise kommt.

In UK kostet die Abfüllujng 150 Pfund (sie sollte auch im Shop von Tamdhu zu finden sein, ist es aber, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, noch nicht) – ob wir sie auch in Deutschland zu Gesicht bekommen werden, können wir noch nicht sagen.