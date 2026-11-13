Serge verkostet: Tamdhu – ein Trio

Fast wie bestellt zum baldigen Ende unseres Tamdhu-Gewinnspiels, bei dem Sie einen von drei wertvollen Tamdhu Cigar Malt gewinnnen können), widmet sich Serge in seiner neuesten Verkostung drei Bottlings (allesamt unabhängig abgefüllt) der Speyside-Brennerei. Die Bewertungen reichen von 82 Punkten für den Cadenhead-Whisky bis zu je 88 Punkten für die beiden anderen, wobei der letzte 88er für Menschen, die im Whisky Bitternoten nicht schätzen, wohl etwas abgewertet werden muss.

Es sind nebenbei alles Flaschen, die in diesem Jahr abgefüllt wurden – und so sehen die Daten für die kurze Verkostung von Tamdhu in unserer Tabelle aus:

Abfüllung Punkte

Tamdhu-Glenlivet 12 yo 2013/2026 (46%, Cadenhead, Original Collection, refill oloroso hogshead) 82 Tamdhu 10 y (57.8%, The Falkland Collection, cask #13, 228 bottles, 2026) 88 Tamdhu 19 yo (53%, Decadent Drams, refill sherry hogshead, 246 bottles, 2026) 88