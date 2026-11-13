Neu: Lagg Quarter Casks Small Batch Release

Die Isle of Arran Distillers haben eine neue Ausgabe des Lagg Small Batch Whiskys vorgestellt: den Lagg Quarter Casks Small Batch Release. Der in der südlichen der beiden Brennereien auf Arran gebrannte torfige Whisky folgt damit dem letzten Small Batch Release nach, der in Manzanilla Sherry Casks gelagert war und ist, inklusive der Erstausgabe aus Palo Cortado Fässern, der dritte der Serie.

Diesmal hat Distillery Manager Graham Omand Quarter Casks aus amerikanischer Eiche für die Lagerung verwendet – in den 125 Liter Fässern durfte der Whisky insgesamt sechs Jahre lang reifen, bevor er mit 56% vol. Alkoholstärke in die Flasche kam (sie kostet übrigens 85 Pfund in UK).

“We love seeing Lagg Single Malt in this more concentrated form. The quarter casks bring all of the flavours we know and love into sharper focus. Classic vanilla, citrus and warming oak spice sit around the ashy smoke with real intensity in this dram, while the oily and robust character that defines Lagg Single Malt remains unmistakably at its core.” Distillery Manager Graham Omand

Der Lagg Small Batch Quarter Cask bietet laut den offiziellen Tasting Notes in der Nase Aromen von süßem Torf, cremigem Butterscotch, gerösteter Eiche, Zitrusschalen, Gartenfrüchten, Meeresgischt, verkohltem Treibholz und eine dezente Kräuterfrische. Am Gaumen folgen Noten von Vanille-Fudge, Torfrauch, gestoßenem schwarzem Pfeffer, Eichenwürze, gegrillter Zitrone, gerösteter Kokosnuss und Malz mit Honignoten.

Neben der Lagg Distillery betreiben die Isle of Arran Distillers auch die Lochranza Distillery im nördlichen Teil der Insel, die seit der Eröffnung von Lagg nur mehr ungetorften Spirit brennt. Ob der neue Lagg Quarter Casks Small Batch Release auch für die Veröffentlichung in Deutschland vorgesehen ist, können wir momentan nicht gesichert sagen, der Veröffentlichungs-Historie nach ist es aber anzunehmen…