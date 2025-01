Isle of Arran Distillers renaturieren 325 Hektar Torfmoor auf der Insel

Gemeinsam mit dem Highland Estate Dougarie auf der Insel Arran haben die Isle of Arran Distillers, Besitzer der beiden Destillerien Lagg und Lochranza, mit der Restaurierung von 325 Hektar geschädigter Torfmoor-Fläche begonnen. Die Iniative wird vom Unternehmen Caledonian Climate geleitet, und mit Hilfe von Angus Estate Plant ausgeführt – und sie ist Teil des Bestrebens von Isle of Arran Distillers, ihre Produktion CO2-neutral zu gestalten

Graham Omand, der Distillery Manager der im Süden der Insel gelegenen Lagg Distillery, sagte dazu:

“Lagg Distillery is committed to helping shape a greener future for all, with the goal of becoming net-zero by 2040. We’re proud to be working on this pioneering peatland restoration project, which will restore wildlife and habitats in the area, enhance water quality for local people, and significantly reduce carbon emissions over the project’s lifespan.

“This is just one of the many measures that Isle of Arran Distillers, as owners of two distilleries on the isle, has taken to improve its carbon impact and environmental strategy. Our whole team is looking forward to learning more about the restoration process and understanding the impact of the work being done.”