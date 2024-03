Serge verkostet: Arran, Teil 3

Es geht auch heute weiter mit einer Verkostung von Whiskys von Isle of Arran aus der Lochranza Distillery. Erneut finden wir neun Abfüllungen in dieser Session, und erneut finden wir fast ausnahmslos gute und sehr gute Punktezahlen. Fast ausnahmslos: Denn nachdem die Fourth Edition bereits gestern schmal bewertet wurde, kann auch die Eighth Edition des Machrie Moor Serge Valentin nicht recht begeistern.

Wir dürfen auch auch noch einen vierten Arran-Verkostungs-Teil erwarten, denn, wie Serge schreibt: apparently the stocks are bottomless …. Hier zunächst die tabellarische Übersicht des dritten Teils:

Abfüllung Punkte

Arran 14 yo 1996/2010 (46%, Mo Or Collection, bourbon hogshead, cask #96/868, 475 bottles) 80 Arran ‚Machrie Moor Eighth Edition‘ (46%, OB, 18,300 bottles, 2017) 79 Arran 10 yo 2011/2021 (55.1%, Thompson Bros. For Isihara Family, 1st fill oloroso sherry hogshead, 334 bottles) 87 Arran 21 yo 1996/2018 (52%, Douglas Laing, Old Particular, refill barrel, cask #DL 12357, 544 bottles) 85 Arran 24 yo 1996/2021 (49.5%, OB, exclusive to The Whisky Exchange, cask #752) 88 Arran 25 yo 1996/2022 (51,5%, OB for LMDW, Antipodes, sherry hogshead, cask #1996/892, 240 bottles) 87 Isle of Arran 1996/2017 (53.8%, Malts of Scotland, MOS Warehouseshop, refill sherry hogshead, cask #MoS 17043 172 bottles) 88 Arran 20 yo 2001/2021 (55.5%, OB for Billy’s Whisky Barrel and Oldies & Goldies, Belgium, bourbon, cask #2001/010, 147 bottles) 90 Isle of Arran 20 yo 1996/2017 (51.4%, Caora, bourbon hogshead, Caora N°2, cask #916, 239 bottles) 88

Die Destillerie Arran. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings