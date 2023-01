Video: Interview mit Mariella Romano über die Whiskys aus Lagg und Lochranza

Die Lagg Distillery hat vor kurzem ihre ersten drei Abfüllungen (in limitierter Auflage) auf den Markt gebracht (wir berichteten hier). Nun liegt also die Produktion der rauchigen Whiskys von der Insel Arran in der Destillerie im Süden, während sich Lochranza nur mehr ungepeatetem Malt widmet (aber noch einiges an getorften Whisky für Abfüllungen wie Machrie Moor auf Lager hat).

Was ist der Unterschied zwischen den drei Inaugural Releases aus Lagg? Und weiters: Wie unterscheiden sich die getorften Malts der neuen Brennerei von denen aus Lochranza? Was können wir für die Zukunft als neue Bottlings erwarten? Über diese Fragen haben wir im Rahmen der München Spirits am Samstag mit Mariella Romano, Global Brand Ambassador der Isle of Arran Distillers, ein kurzes Interview geführt, das Sie nachstehend und auf unserem Youtube Kanal sehen können. Viel Vergügen damit.