Pernod Ricard Deutschland begrüßt den Frühling mit Promotions, die ab dem 20. Februar im Handel erhältlich sein werden. So wird Ballantine‘s mit gratis Designglas erscheinen, Chivas Regal wird mit einem besonderen Glas im exklusiven Chivas Design angeboten. Nach der Vorstellung der Frühjahrspromotions erläutert Thomas Drossé, Geschäftsführer Vertrieb & Trade Marketing bei Pernod Ricard Deutschland Thomas Drossé, diese in einem von der Unternehmeskommunikation geführten Interview. Wir haben die Infos der Frühjahrspromotions von Pernod Ricard Deutschland auf unseren Schwerpunkt Whisky reduziert – Thomas Drossés persönlicher Favorit innerhalb dieser Aktion bleibt davon allerdings unberührt.

Hier die heutige Presseaussendung von Pernod Ricard Deutschland:

Der Frühling wird fresh! Die Frühjahrspromotions von Pernod Ricard Deutschland

Promotions unter anderem von Ballantine‘s und Chivas Regal ab dem 20. Februar im Handel erhältlich – Geschäftsführer Vertrieb & Trade Marketing Thomas Drossé im Kurz-Interview

Ballantine‘s mit gratis Designglas

Die Leidenschaft für Whisky ist mehr als der Genuss eines Glases. Es ist die Lust, den Moment zu erleben. Kaum ein Whisky verkörpert diese Freude besser als Ballantine’s Finest. Der Scotch Whisky ist zu jeder Jahreszeit ein echter Klassiker, so auch im Frühling. Als Promotion gibt es für die Blended Scotch Whisky-Fans ein stilvolles Designglas gratis dazu.

Exklusiver Chivas Tumbler

Chivas Regal belohnt jede:n, die/der einen Blick in die Kategorie Blended Whisky wirft. Für den richtigen Look beim Genuss des Blended Scotch Whisky erwartet die Fans ein besonderes Glas im exklusiven Chivas Design.

Geschäftsführer Vertrieb & Trade Marketing Thomas Drossé im Interview

Warum sind Promotions so wichtig?

Wir wollen den Handel optimal unterstützen. Dabei starten wir gezielte Promotion-Aktionen, die zusätzliche Kaufanreize schaffen. Hochwertige Geschenkverpackungen, limitierte Sondereditionen oder gratis On Packs bieten einen echten Mehrwert für Käufer:innen. Promotions werden idealerweise durch eine gesonderte Platzierung – exklusiv für Geschenkpackungen oder Displays – prominent am POS präsentiert. Zusätzlich sorgen attraktive Zweitplatzierungen der Top-Marken dafür, dass auch das Potenzial für Impulskäufe voll ausgeschöpft wird.

Wie nachhaltig sind die Promotions?

Das große Ziel, bis 2025 keine Werbeartikel aus Einweg-Kunststoff mehr zu produzieren und bis 2030 Verpackungen zu 100 % wiederverwertbar, wiederverwendbar, kompostierbar oder biobasiert zu machen, haben wir in Deutschland schon erreicht. Und darauf sind wir wirklich stolz. Vor allem unser Pappblister – eine plastikfreie und umweltfreundliche Alternative – überzeugt. Alle unsere Promotions sind wiederverwendbar und recycelbar. Die Verpackungen, Displays und On Pack Lösungen enthalten kein Plastik und werden nur aus Material aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft produziert. In der Herstellung werden mindestens 85 % recycelte Papierfasern genutzt. Zudem senkt Pernod Ricard Deutschland bei der Distribution und Logistik kontinuierlich Treibhausgasemissionen sowie den Energieverbrauch und Müll im Bereich der Verpackungen.

Ihr persönlicher Favorit?

Ich freue mich jedes Jahr auf die Frühjahrs-Promotions. Egal ob extra Bundles oder innovative On Packs – die Promotions sind immer ein echter Hingucker im Regal. Wenn ich mich festlegen müsste, würde der Ramazzotti auf jeden Fall in meinem Einkaufswagen landen. Neben dem beliebten Kräuterlikör-Klassiker Amaro ist Ramazzotti Aperitivo Fresco eine echte Neuheit für Aperitif-Liebhaber:innen: Ob im Mix mit Herbal Tonic Water, als Fresco Spritz mit Prosecco oder ganz einfach pur auf Eis.