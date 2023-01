Die Cape Byron Distillery sucht Production Distiller

Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung, die auch von hier aus gesehen am anderen Ende der Welt sein könnte? Die Cape Byron Distillery, südlich von Brisbane/Australien gelegen, besetzt die Position Production Distiller neu. Gesucht wird jemand mit Vorerfahrung in der Destillier-, Brauerei- oder Weinindustrie, der das Team bei der Herstellung der preisgekrönten Spirituosen unterstützt.

Die Cape Byron Distillery stellt den preisgekrönten Brookie’s Gin sowie den Cape Byron Single Malt Whisky her. Im vergangenen September assistierte die schottische Single Malt Legende Jim McEwan der Brennerei (wir berichteten). Cape Byron Distillery ist laut Selbstbeschreibung eine führende australische unabhängige Destillerie in Familienbesitz und eine von nur zwei Spirituosenbrennereien in Australien, die die B Corp-Zertifizierung erhalten haben. Die komplette Stellenbeschreibung finden Sie bei The Crafty pint, ihre Bewerbung nimmt pablo@capebyrondistillery.com entgegen.