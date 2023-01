Bowmore mit einer Abfüllung zum chinesischen Neujahr

Auch die Islay-Destillerie Bowmore veröffentlicht zum chinesischen Neujahr eine Sonderedition, ihre Bowmore 18 yo Lunar New Year Limited Edition erscheint als Travel Retail exklusiv auf dem asiatischen Markt. Die Illustration der Verpackung wurde gemeinsam mit der singapurischen Illustratorin Erika Tay Qi Yin entwickelt. Sie enthält Elemente wie Gerste, Fässer und Torfrauch, die den Whisky von Bowmore definieren, diese scheinen aus einem Schlüsselloch herauszufließen. Für diese Abfüllung, die als Geschenk gedacht ist, wollte das Unternehmen eine exquisite und authentische Verpackung für das chinesische Neujahrsfest schaffen. Um dies zu erreichen, hat sich Beam Suntory mit Tay zusammengetan, sie ist für ihre Detailtreue, fließenden Illustrationen und einen stark von der chinesischen Folklore inspirierten Stil bekannt, heißt es bei marketing-interactive.

Abgefüllt mit einer Stärke von 43 % Volumen, bietet die Bowmore 18 yo Lunar New Year Edition Aromen von dunkler Schokolade, Toffee und Dattelöl. Die Abfüllung ist exklusiv in den Duty-Free-Läden in China, Korea, Hongkong, Taiwan, Singapur, Thailand und Malaysia erhältlich, die UVP beträgt, wie The spirit business schreibt, 145 US-Dollar (ungefähr 135 €) erhältlich.